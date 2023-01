Départ du principal responsable des ventes de Google Cloud aux États-Unis - The Information

Kliphouse est remplacé par Adaire Fox-Martin, qui était auparavant président de Google Cloud International et responsable du bureau irlandais de Google, selon le rapport.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce remaniement intervient alors que la croissance de l'industrie des logiciels et services en nuage a ralenti, les clients cherchant à réduire leurs coûts et à optimiser leurs dépenses en services en nuage.

La société est également sous pression en raison de ventes publicitaires décevantes, les annonceurs réduisant leurs dépenses face au ralentissement économique.

Plus tôt dans la journée de mercredi, l'unité de sciences de la santé d'Alphabet, Verily Life Sciences, avait licencié plus de 200 employés, soit environ 15 % de ses effectifs, marquant ainsi la première fois depuis au moins six ans qu'Alphabet ou sa société affiliée annonce des suppressions d'emplois.