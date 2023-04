Des startups indiennes saisissent la justice pour faire cesser le nouveau système de facturation "in-app" de Google

Le mois dernier, l'Alliance of Digital India Foundation (ADIF) a demandé à l'autorité indienne de régulation antitrust d'enquêter sur Google pour avoir conçu un nouveau système qui, selon les startups, continue de leur imposer des frais de service élevés, malgré une directive antitrust d'octobre autorisant l'utilisation de services de facturation tiers pour les paiements "in-app".

Dans son dossier déposé le 10 avril auprès de la Haute Cour de Delhi, l'ADIF affirme que l'organisme antitrust n'a pas encore examiné sa plainte rapidement, alors que la date de mise en œuvre par Google du système de facturation par choix de l'utilisateur (UCB), fixée au 26 avril, approche.

Le dossier de 744 pages, consulté par Reuters, demande au tribunal de "maintenir en suspens la mise en œuvre du système UCB de Google" jusqu'à ce que l'ICC entende la plainte.

Le tribunal est susceptible d'entendre le plaidoyer dans le courant de la semaine. La CCI n'a pas répondu, tandis que Google s'est refusé à tout commentaire.

Cette plainte est la dernière en date des querelles entre Google et les startups rivales, qui ont critiqué à plusieurs reprises l'entreprise américaine pour ce qu'elles considèrent comme des restrictions commerciales déloyales.

En octobre, la Commission indienne de la concurrence a infligé à Google une amende de 112 millions de dollars et a déclaré que l'entreprise devait cesser d'obliger les développeurs à utiliser son système propriétaire de paiement par application, qualifiant cette pratique d'abus de la position dominante de Google sur le marché.

Google a nié tout acte répréhensible et a contesté la décision antitrust. Selon lui, le nouveau système de frais de service soutient les investissements dans le magasin d'applications Google Play et le système d'exploitation mobile Android, en veillant à ce qu'il soit distribué gratuitement, et couvre les outils de développement et les services d'analyse.

Mais les startups indiennes soutiennent que le système UCB de Google impose toujours des "frais de service" de 11 à 26 %, alors que l'ancien système de paiement in-app demandait des frais de 15 à 30 %. Le nouveau système est "déguisé en une autre version" du système antérieur de Google, indique l'ADIF dans son rapport.