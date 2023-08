Seize personnes qui ont vu un suprémaciste blanc tuer 10 Noirs lors d'une fusillade l'an dernier dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, ont intenté un procès aux médias sociaux et aux sociétés liées aux armes à feu pour les tenir responsables du traumatisme émotionnel qu'ils ont causé.

La plainte déposée mardi devant un tribunal de l'État de Buffalo désigne comme défendeurs YouTube et Reddit, où le tireur Payton Gendron aurait été radicalisé par l'exposition à des contenus préjudiciables et aurait appris des informations qui l'ont aidé à perpétrer son attaque.

Sont également poursuivis trois détaillants -ean Arms, Vintage Firearms et RMA Armament - qui auraient vendu l'équipement d'armes à feu et les gilets pare-balles utilisés par Gendron.

Alphabet et Google, qui possèdent YouTube, sont également défendus, de même que les parents de Gendron. Le procès civil a été intenté par l'organisation à but non lucratif Everytown for Gun Safety.

Un porte-parole de YouTube a déclaré mercredi que la société présentait ses "plus sincères condoléances" aux victimes de l'attentat et à leurs familles, et qu'elle avait investi au fil des ans dans la recherche et la suppression de contenus extrémistes.

L'avocat de la RMA a déclaré qu'il était impatient de donner raison à son client devant le tribunal, tout en qualifiant l'attaque de "répréhensible" et en affirmant que la RMA "condamnait tout ce que le tireur représentait".

Un avocat de Mean Arms s'est refusé à tout commentaire. Les autres défendeurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Alors que les mêmes défendeurs font face à d'autres litiges civils concernant l'attaque du 14 mai 2022 à l'épicerie Tops, le procès de mardi diffère parce que les plaignants n'ont pas subi de blessures physiques graves, ou sont liés à des personnes qui les ont subies.

Les plaignants comprennent des employés du magasin et des clients qui ont déclaré que la fusillade les avait laissés avec une détresse émotionnelle durable et des symptômes tels que l'anxiété, la dépression, l'insomnie, la léthargie et les cauchemars.

L'une des plaignantes, Fragrance Harris Stanfield, a déclaré qu'elle n'avait pas pu reprendre son travail chez Tops ou en tant qu'enseignante remplaçante dans les écoles de Buffalo, et qu'elle avait eu des crises de panique dans les magasins lorsqu'elle n'arrivait pas à localiser une sortie.

La plaignante DennisJanee Brown a déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise au travail en présence de personnes blanches, tandis que la plaignante Rose Marie Wysocki a déclaré qu'elle avait ressenti "une culpabilité et une colère énormes", ayant l'impression d'avoir survécu parce qu'elle était blanche.

Grâce à la négligence présumée des défendeurs, Gendron "a acquis la motivation, les outils et les connaissances racistes nécessaires pour commettre la fusillade de masse", selon la plainte.

Gendron, âgé de 18 ans au moment de l'attentat, a été condamné en février à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir plaidé coupable à des accusations de meurtre et de terrorisme motivé par la haine. L'État de New York n'applique pas la peine de mort.