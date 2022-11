FTX / Theranos : Welcome to Scam World !

Y verrait-on Sam Bankman-Fried, le patron de la plateforme crypto FTX dont l'effondrement fait encore couler beaucoup d’encre, ou Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, que le magazine à succès aimait à imaginer en future Steve Jobs de la medtech, et qui vient d'écoper de 11 ans de prison pour avoir trompé ses investisseurs ?

Car les deux affaires présentent des similitudes frappantes. Jeunes, audacieux, prometteurs et plébiscités par leur écosystème, Elizabeth et Sam étaient aussi menteurs, culottés…et ont fini richissimes (pour un temps). Leur faute ? Avoir profité de la crédulité des apporteurs de capitaux, et leur avoir fait croire monts et merveilles, pour leur soutirer un maximum. Dans les deux cas, si la vitrine était fringante, l'arrière-boutique était bien vide.

Chez Zonebourse, on s’est amusé à imaginer FRAUDS, le pendant frauduleux du prestigieux FORBES. Chacune de nos deux têtes d’affiche ont fièrement occupé la Une de cette incontournable revue économique au moment de l’apogée de leur gloire. Maintenant que les malversations des deux start-uppers ont été dévoilées au grand jour, il nous paraissait légitime de dédier la première page de cette publication imaginaire à ces bandits des temps modernes.