Factbox - Les entreprises internationales en Ouganda confrontées à un casse-tête LGBTQ

Une coalition d'entreprises comprenant Google et Microsoft s'est déclarée "profondément déçue" par le projet de loi promulgué lundi.

Voici quelques entreprises internationales ayant des activités importantes en Ouganda et leurs stratégies en matière d'intégration des LGBTQ.

TOTALENERGIES

TotalEnergies (TTEF.PA) est le premier détaillant en Ouganda, selon le site web de l'entreprise. Elle est également active dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz dans le pays.

L'entreprise emploie plus de 300 personnes en Ouganda et compte environ 200 stations-service.

Sur son site web, TotalEnergies déclare s'engager à "promouvoir l'égalité de traitement des employés et une culture inclusive".

STANDARD CHARTERED

Standard Chartered est la banque commerciale la plus ancienne en Ouganda, selon son site web. Elle compte plus de 350 employés dans le pays et trois succursales.

Sur son site web, Standard Chartered déclare : "Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que notre approche de la diversité est reflétée par nos fournisseurs et les communautés dans lesquelles nous opérons".

GOOGLE

Google, propriété d'Alphabet, a lancé son premier réseau wi-fi en Ouganda en 2015 dans la capitale, Kampala.

Sur son site internet, l'entreprise indique que "le soutien aux communautés LGBTQ+ a été une priorité dès les premiers jours de Google".

EY

EY propose des services en Ouganda, notamment en matière de fiscalité et de conseil.

Sur son site web, EY déclare que "l'inclusion des LGBT+ permet aux entreprises d'attirer et de retenir les meilleurs talents et de favoriser un travail d'équipe très performant grâce à la diversité de pensée".

PWC

PWC propose une gamme de services en Ouganda, notamment dans les domaines de la fiscalité et du conseil. Sur son site web, l'entreprise déclare soutenir "un lieu de travail où les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et autres (LGBT+) peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes au travail et sentir le plein soutien de leur famille PwC".

Unilever

Unilever vend de la vaseline et d'autres produits de soins corporels en Ouganda. L'entreprise cherche à "promouvoir et protéger un lieu de travail pleinement inclusif" par le biais de son réseau d'employés "proUd".

Le site web de l'entreprise cite un employé africain anonyme qui a déclaré que le réseau lui avait apporté du "réconfort" alors qu'il se sentait comme un "paria" dans son pays d'origine.