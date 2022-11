Factbox-Sam Bankman-Fried : Le magnat de la crypto dont l'empire s'est effondré.

Voici quelques faits concernant le cofondateur et ancien PDG :

ÉDUCATION ET ENTREPRISES AVANT FTX

Né en 1992, Sam Bankman-Fried a grandi en Californie. En tant que lycéen, il a participé au Canada/USA Mathcamp, un programme d'été pour les étudiants doués en mathématiques qui compte également son futur partenaire commercial Gary Wang parmi ses anciens élèves.

Bankman-Fried a ensuite obtenu un diplôme en physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il a négocié des devises, des contrats à terme et des fonds négociés en bourse pour Jane Street Capital.

Après un passage de plus de trois ans dans cette société basée à New York, il s'est tourné vers le trading de crypto-monnaies et a fondé Alameda Research en 2017. Outre le trading des principales cryptomonnaies, l'entreprise a également tâté d'autres produits d'actifs numériques et de leurs dérivés.

LA FONDATION DE FTX

Plus d'un an et demi après avoir créé Alameda, Bankman-Fried s'est associé à Gary Wang, un ancien ingénieur logiciel chez Google et un autre diplômé du MIT, pour lancer FTX. L'entreprise proposait des transactions sur les crypto-jetons et les produits dérivés, tout en se targuant d'un système de gestion des risques robuste. Bankman-Fried, souvent désigné par ses initiales SBF, a amené Binance à bord en tant que premier investisseur de FTX.

Bankman-Fried était basé à Hong Kong, où se trouvait auparavant le siège de sa société. L'année dernière, il a déménagé aux Bahamas lorsque FTX a décidé de transférer son siège social dans la nation de l'archipel.

RICHESSE

Avant que l'effondrement de FTX n'anéantisse la majeure partie de la fortune de SBF, il était l'une des personnes les plus riches du secteur des actifs numériques. Forbes estime que sa valeur nette a culminé à 26,5 milliards de dollars au milieu d'une vague d'adoption institutionnelle qui a fait grimper les prix des crypto-monnaies à des niveaux record l'année dernière.

Après une crise de liquidité au sein de ses entreprises, sa valeur nette serait désormais d'environ 991 millions de dollars.

Les données publiées avant les élections de mi-mandat aux États-Unis ont montré qu'il était le sixième plus grand donateur politique, ayant contribué 39,8 millions de dollars, la grande majorité allant pour aider les démocrates.

INTÉRÊT DES CÉLÉBRITÉS

Le quarterback de la National Football League Tom Brady et le top model Gisele Bundchen ont pris des participations dans FTX l'année dernière. La société a également signé avec la star de la NBA Steph Curry en tant qu'ambassadeur.

En février, la star de la pop Katy Perry a posté sur Instagram "im quitting music and becoming an intern for @ftx_official ok", apparemment après une discussion avec SBF la veille.