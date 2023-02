Google, Twitter et Meta doivent faire face à des règles européennes plus strictes en matière de contenu en ligne

Les nouvelles règles, connues sous le nom de Digital Services Act (DSA), qualifient les entreprises comptant plus de 45 millions d'utilisateurs de très grandes plateformes en ligne et les soumettent à des obligations telles que la gestion des risques et l'audit externe et indépendant. Elles sont également tenues de partager des données avec les autorités et les chercheurs et d'adopter un code de conduite.

La Commission européenne avait donné aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche jusqu'au 17 février pour publier leurs utilisateurs actifs mensuels. Les très grandes plateformes en ligne ont quatre mois pour se conformer aux règles ou risquer des amendes.

Twitter a déclaré avoir 100,9 millions d'utilisateurs mensuels moyens dans l'UE, sur la base d'une estimation des 45 derniers jours.

Alphabet a fourni une série de chiffres basés sur les comptes des utilisateurs et une autre série basée sur les destinataires déconnectés, affirmant que les utilisateurs peuvent accéder à ses services qu'ils soient connectés à un compte ou déconnectés.

Elle a déclaré que le nombre mensuel moyen d'utilisateurs connectés s'élevait à 278,6 millions pour Google Maps, 274,6 millions pour Google Play, 332 millions pour Google Search, 74,9 millions pour Shopping et 401,7 millions pour YouTube.

Plus tôt cette semaine, Meta Platforms a déclaré qu'elle comptait 255 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Facebook dans l'UE et environ 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Instagram au cours des six derniers mois de 2022.