Google affirme que l'organisme antitrust indien a copié certaines parties de l'ordonnance de l'UE sur l'abus d'Android

En octobre, la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) a infligé à Google, d'Alphabet Inc, une amende de 161 millions de dollars pour avoir exploité sa position dominante sur des marchés tels que la recherche en ligne et la boutique d'applications Android, et lui a demandé de modifier les restrictions imposées aux fabricants de smartphones liées à la préinstallation d'applications.

Des sources ont déclaré à Reuters en octobre que Google s'inquiétait de la décision indienne car les remèdes ordonnés étaient considérés comme plus vastes que la décision historique de 2018 de la Commission européenne pour avoir imposé des restrictions illégales aux fabricants d'appareils mobiles Android. Google a contesté une amende record de 4,1 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) dans cette affaire.

Dans son dépôt auprès d'un tribunal d'appel indien, Google soutient que l'unité d'enquête de la CCI a "copié-collé largement d'une décision de la Commission européenne, déployant des preuves d'Europe qui n'ont pas été examinées en Inde".

"Il y a plus de 50 cas de copier-coller", dans certains cas "mot pour mot", et le chien de garde a rejeté la question à tort, a déclaré Google dans son dépôt qui n'est pas public mais a été examiné par Reuters.

"La Commission n'a pas réussi à mener une enquête impartiale, équilibrée et juridiquement fondée [...]. Les pratiques de distribution des applications mobiles de Google sont favorables à la concurrence et ne sont pas déloyales/exclusives."

Les porte-parole de la CCI et de la Commission européenne n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Google a déclaré dans un communiqué qu'il avait décidé de faire appel de la décision de la CCI car il estime que "cela représente un revers majeur pour nos utilisateurs et entreprises indiens". Elle n'a pas commenté les allégations de copier-coller dans son dépôt.

Google a demandé au tribunal d'annuler l'ordonnance de la CCI, et l'affaire sera entendue mercredi.

La décision de la CCI indienne est intervenue alors que Google fait l'objet d'une surveillance antitrust accrue dans le monde entier. Google accorde des licences pour son système Android aux fabricants de smartphones, mais les critiques disent qu'il impose des restrictions qui sont anticoncurrentielles.

L'entreprise américaine affirme qu'Android a créé plus de choix pour tout le monde et que de tels accords aident à garder le système d'exploitation libre. En Europe, 75 % des 550 millions de smartphones fonctionnent sous Android, contre 97 % des 600 millions d'appareils en Inde, selon Counterpoint Research.

La CCI a statué en octobre que la licence de Google pour son Play Store "ne doit pas être liée à l'obligation de préinstaller" les services de recherche Google, le navigateur Chrome, YouTube ou toute autre application Google.

Dans son appel, Google allègue que la CCI a uniquement constaté des infractions antitrust liées à l'application de recherche Google, au navigateur Chrome et à YouTube, mais que son ordonnance "va au-delà".

Séparément, Google a également fait appel d'une autre décision antitrust indienne où il a été condamné à une amende de 113 millions de dollars pour avoir restreint l'utilisation de services tiers de facturation ou de traitement des paiements en Inde. L'appel n'a pas encore été entendu.

(1 $ = 0,9493 euros)