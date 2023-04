Google affirme que son supercalculateur d'IA est plus rapide et plus écologique que celui de Nvidia

Google a conçu sa propre puce personnalisée, appelée Tensor Processing Unit (TPU). Il utilise ces puces pour plus de 90 % de son travail de formation à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le processus d'alimentation des données par des modèles afin de les rendre utiles pour des tâches telles que répondre à des requêtes avec un texte semblable à celui d'un humain ou générer des images.

La TPU de Google en est à sa quatrième génération. Mardi, Google a publié un article scientifique décrivant comment il a réuni plus de 4 000 puces en un superordinateur en utilisant ses propres commutateurs optiques développés sur mesure pour aider à connecter les machines individuelles.

L'amélioration de ces connexions est devenue un élément clé de la concurrence entre les entreprises qui construisent des superordinateurs d'IA, car les modèles de langage de grande taille qui alimentent des technologies telles que Bard de Google ou ChatGPT d'OpenAI ont explosé en taille, ce qui signifie qu'ils sont beaucoup trop volumineux pour être stockés sur une seule puce.

Les modèles doivent donc être répartis sur des milliers de puces, qui doivent ensuite travailler ensemble pendant des semaines ou plus pour former le modèle. Le modèle PaLM de Google - le plus grand modèle de langage divulgué publiquement à ce jour - a été formé en le répartissant sur deux superordinateurs de 4 000 puces pendant 50 jours.

Google explique que ses superordinateurs permettent de reconfigurer facilement les connexions entre les puces à la volée, ce qui permet d'éviter les problèmes et d'améliorer les performances.

"La commutation de circuits permet de contourner facilement les composants défaillants", ont écrit Norm Jouppi, membre de Google, et David Patterson, ingénieur émérite de Google, dans un billet de blog consacré au système. "Cette flexibilité nous permet même de modifier la topologie de l'interconnexion du supercalculateur pour accélérer les performances d'un modèle d'apprentissage automatique.

Bien que Google ne dévoile que maintenant les détails de son supercalculateur, celui-ci est en ligne au sein de l'entreprise depuis 2020 dans un centre de données à Mayes County, dans l'Oklahoma. Google a indiqué que la startup Midjourney a utilisé le système pour entraîner son modèle, qui génère des images fraîches après avoir été alimenté par quelques mots de texte.

Dans le document, Google indique que pour des systèmes de taille comparable, son supercalculateur est jusqu'à 1,7 fois plus rapide et 1,9 fois plus économe en énergie qu'un système basé sur la puce A100 de Nvidia qui était sur le marché en temps utile que la TPU de quatrième génération.

Google a déclaré qu'il n'avait pas comparé sa quatrième génération à la puce phare H100 de Nvidia, car cette dernière est arrivée sur le marché après la puce de Google et est fabriquée avec une technologie plus récente.

Google a laissé entendre qu'il pourrait travailler sur une nouvelle TPU qui rivaliserait avec la H100 de Nvidia, mais n'a fourni aucun détail.