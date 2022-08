Google aurait enfreint des directives européennes, d'après une plainte déposée auprès de la CNIL

L'unité d'Alphabet, dont les revenus proviennent principalement de la publicité en ligne, devrait demander le consentement préalable des utilisateurs de Gmail avant de leur envoyer des courriels de marketing direct, a déclaré noyb.eu, citant une décision de 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Si les courriels publicitaires de Google ressemblent à des courriels normaux, ils comportent le mot "Ad" en lettres vertes sur le côté gauche, sous l'objet du courriel, a indiqué noyb.eu dans sa plainte. En outre, ils ne comportent pas de date, a ajouté le groupe de défense des droits.

Google et la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Basé à Vienne, noyb.eu (None Of Your Business) est un groupe de pression fondé par Max Schrems, avocat autrichien et défenseur de la vie privée, qui a remporté une affaire très médiatisée auprès de la plus haute juridiction européenne en 2020.

La CNIL, connue pour être l'un des régulateurs de la confidentialité des données les plus virulents en Europe, a imposé une amende record de 150 millions d'euros (149 millions de dollars) à Google plus tôt cette année pour avoir rendu difficile le refus des trackers en ligne par les internautes.