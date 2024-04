Google, propriété d'Alphabet, a déclaré jeudi qu'il consoliderait les équipes qui se concentrent sur la construction de modèles d'intelligence artificielle au sein de ses divisions Research et DeepMind, dans le cadre de sa dernière initiative visant à développer son portefeuille d'IA.

Google va transférer ses équipes d'IA responsable - qui se concentrent sur le développement d'une IA sûre - de Research à DeepMind afin qu'elles soient plus proches de l'endroit où les modèles d'IA sont construits et mis à l'échelle, a indiqué l'entreprise dans un billet de blog.

Cette décision intervient dans un contexte de préoccupations croissantes au niveau mondial concernant la sécurité de l'IA et d'appels de plus en plus nombreux en faveur d'une réglementation de cette technologie.

L'équipe DeepMind a contribué au développement du modèle d'intelligence artificielle le plus avancé de Google, Gemini, qui a été dévoilé à la fin de l'année dernière et qui peut traiter différentes formes d'informations telles que la vidéo, l'audio et le texte.

Si le lancement de Gemini a contribué à faire grimper le cours de l'action d'Alphabet, il a été critiqué à la suite d'inexactitudes dans certaines représentations historiques de la génération d'images. Google a alors suspendu ses capacités de génération d'images.

Le géant des moteurs de recherche a fusionné ses unités de recherche Google Brain et DeepMind il y a un an pour se concentrer davantage sur le développement de l'IA et devancer des rivaux comme Microsoft, partenaire de ChatGPT, et OpenAI, fabricant de Sora.

Le mois dernier, Microsoft a également nommé Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, à la tête de sa nouvelle unité d'IA pour les consommateurs.

La consolidation de l'équipe IA de Google fait suite à une série de suppressions d'emplois et de réductions de coûts, alors même que l'entreprise augmente ses investissements dans l'IA et l'automatisation.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré l'année dernière que l'entreprise prévoyait de lancer une série de modèles d'IA en 2024. (Reportage de Zaheer Kachwala à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)