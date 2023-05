Google devrait dévoiler sa réponse au défi de l'intelligence artificielle de Microsoft dans le domaine de la recherche

Dans le cadre d'un projet interne portant le nom de code "Magi", Google a cherché à doter son moteur éponyme d'une intelligence artificielle générative, c'est-à-dire d'une technologie capable de répondre à des questions avec une prose semblable à celle des humains et de dériver de nouveaux contenus à partir de données antérieures.

Cet effort sera le plus surveillé lorsque les dirigeants de Google prendront la parole lors de sa conférence annuelle I/O à Mountain View, en Californie, près de son siège social. Le résultat pourrait modifier la manière dont les consommateurs accèdent aux informations du monde entier et déterminer quelle entreprise remportera le marché mondial de la publicité liée aux recherches, estimé par le cabinet d'études MAGNA à 286 milliards de dollars cette année.

Pendant des années, Google a été le principal portail d'accès à l'internet, mais sa position est remise en question depuis que ses rivaux ont commencé à exploiter l'IA générative comme moyen alternatif de présenter le contenu du web.

Il y a d'abord eu ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, soutenu par Microsoft, que les observateurs du secteur ont qualifié de perturbateur de Google. Vient ensuite Bing, le moteur de recherche de Microsoft mis à jour avec un chatbot tout aussi habile, qui peut répondre à des requêtes pour lesquelles il n'existe pas de résultat évident en ligne - comme le siège de voiture à acheter pour un modèle particulier de véhicule.

Le mois dernier, Microsoft a vanté les gains de parts de marché aux États-Unis pour Bing, qui a récemment dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, toujours éclipsés par les milliards de recherches effectuées sur Google.

Les rivaux de Google se sont emparés des avancées de la recherche des années précédentes et les ont exploitées, devançant leur inventeur. Cela a représenté un affront technologique et commercial : Microsoft a déclaré que chaque point de pourcentage de part qu'il gagnait dans la publicité sur les recherches pouvait lui rapporter 2 milliards de dollars de plus.

Depuis des mois, les équipes de Google s'empressent de lancer des technologies lors de la conférence I/O ou avant, comme Bard, son concurrent ChatGPT, afin de défendre le terrain de l'entreprise.

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, a déclaré cette année que l'IA générative, qui permet de distiller des requêtes complexes, serait intégrée à Google Search, de même que d'autres perspectives, "comme les blogs de personnes qui jouent à la fois du piano et de la guitare".

Google cherche également à réaffirmer son rôle en matière de recherche. Lors de la conférence de mercredi, il devrait annoncer un modèle d'IA plus puissant, connu sous le nom de PaLM 2, a rapporté CNBC.

La société devrait également présenter un nouveau matériel pour sa gamme d'appareils Pixel, ont rapporté les médias.