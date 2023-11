Google, le groupe Alphabet, est en pourparlers pour investir des centaines de millions de dollars dans Character.AI, alors que la startup de chatbot d'intelligence artificielle en pleine croissance cherche des capitaux pour former des modèles et répondre à la demande des utilisateurs, ont déclaré à Reuters deux sources informées de l'affaire.

L'investissement, qui pourrait être structuré sous forme d'obligations convertibles, selon une troisième source, renforcera le partenariat existant entre Character.AI et Google, dans le cadre duquel l'entreprise utilise les services en nuage et les Tensor Processing Units (TPU) de Google pour former des modèles.

Google et Character AI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Fondée par Noam Shazeer et Daniel De Freitas, deux anciens employés de Google, Character.AI permet aux utilisateurs de discuter avec des versions virtuelles de célébrités telles que Billie Eilish ou de personnages d'anime, tout en créant leurs propres chatbots et assistants d'IA. Son utilisation est gratuite, mais elle propose un modèle d'abonnement à 9,99 dollars par mois pour les utilisateurs qui souhaitent sauter la ligne virtuelle pour accéder à un chatbot.

Les chatbots de Character.AI, qui proposent différents rôles et tonalités, ont séduit les utilisateurs âgés de 18 à 24 ans, qui représentent environ 60 % du trafic de son site web, selon les données de Similarweb. Cette tranche d'âge aide l'entreprise à se positionner en tant que fournisseur de compagnons d'IA personnels plus amusants, par rapport à d'autres chatbots d'IA tels que ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google.

L'entreprise a précédemment déclaré que son site web avait attiré 100 millions de visites mensuelles au cours des six premiers mois suivant son lancement.

Character.AI est également en pourparlers pour lever des fonds auprès d'investisseurs en capital-risque, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars, selon les sources. En mars, l'entreprise a levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par Andreessen Horowitz, pour une valeur d'un milliard de dollars.

Les discussions avec Google sont en cours et les termes de l'accord pourraient changer, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont privées.

Google a investi dans des start-ups spécialisées dans l'IA, notamment en achetant pour 2 milliards de dollars le fabricant de modèles Anthropic sous la forme d'obligations convertibles, en plus de ses investissements antérieurs en actions. Anthropic utilise les services en nuage de Google ainsi que sa dernière version des TPU.

Cela fait partie d'une tendance récente selon laquelle les grands fournisseurs de services en nuage concluent des accords avec des entreprises d'IA pour les inciter à utiliser certains services en nuage ou du matériel dans la course intensive à l'informatique pour construire des modèles et servir les consommateurs, y compris les investissements de Microsoft dans OpenAI et les paris de Google et d'Amazon sur Anthropic.

La présidente de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Lina Khan, a déclaré lors d'un événement à San Francisco la semaine dernière que l'agence examinait les investissements des fournisseurs de cloud dans les startups d'IA afin d'étudier les éventuels comportements anticoncurrentiels. (Reportage de Krystal Hu à New York, informations complémentaires fournies par Anna Tong et Jeffrey Dastin ; rédaction de Bill Berkrot)