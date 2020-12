Google et Amazon sanctionnés pour non respect des règles sur les cookies?

Données financières USD EUR CA 2020 179 Mrd - 148 Mrd Résultat net 2020 35 705 M - 29 528 M Tréso. nette 2020 118 Mrd - 97 586 M PER 2020 34,8x Rendement 2020 - Capitalisation 1 205 Mrd 1 205 Mrd 996 Mrd VE / CA 2020 6,08x VE / CA 2021 4,97x Nbr Employés 132 121 Flottant 90,3% Graphique ALPHABET INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALPHABET INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 47 Objectif de cours Moyen 1 891,30 $ Dernier Cours de Cloture 1 777,86 $ Ecart / Objectif Haut 26,6% Ecart / Objectif Moyen 6,38% Ecart / Objectif Bas -30,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sundar Pichai Chief Executive Officer & Director John LeRoy Hennessy Chairman Ruth M. Porat Chief Financial Officer & Senior Vice President Lawrence E. Page Director Sergey Mikhaylovich Brin Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALPHABET INC. 32.74% 1 204 659 BAIDU, INC. 14.71% 49 453 NAVER CORPORATION 54.42% 38 138 Z HOLDINGS CORPORATION 32.91% 28 694 YANDEX 58.59% 24 304 SOGOU INC. 85.93% 3 345