Google a annoncé mercredi que certains des outils d'intelligence artificielle qu'il propose aux entreprises seront alimentés par ses modèles d'IA "Gemini" et disponibles à un prix inférieur, dans le but de concurrencer OpenAI, soutenu par Microsoft.

En août dernier, l'unité Alphabet a lancé "Duet AI in Workspace", un ensemble d'assistants d'intelligence artificielle capables d'écrire dans Google Docs, de rédiger des courriels dans Gmail et de générer des visuels personnalisés dans Google Slides, entre autres capacités, à un prix mensuel de 30 dollars par utilisateur pour les entreprises.

"Duet AI in Workspace" est rebaptisé "Gemini for Google Workspace" et sera désormais disponible pour 20 et 30 dollars par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités disponibles, en plus d'un abonnement à Google Workspace.

OpenAI vend une suite comprenant le modèle d'IA GPT-4 et l'outil de génération d'images DALL-E aux particuliers pour un prix mensuel de 20 dollars par utilisateur, et aux entreprises à partir d'un prix mensuel de 25 dollars par utilisateur.

Les entreprises s'efforcent de mettre en place des services basés sur l'IA générative, largement considérée comme une technologie révolutionnaire attirant des milliards de dollars d'investissements et suscitant l'intérêt des clients pour sa capacité à automatiser des tâches et à produire des réponses semblables à celles de l'homme.

Microsoft, grâce à son investissement dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a pris une longueur d'avance en déployant rapidement des capacités d'IA générative dans un large éventail de ses produits, tels que les logiciels de productivité d'entreprise et le cloud.

Google a déclaré mercredi que les utilisateurs individuels peuvent désormais accéder à Gemini dans leurs applications personnelles Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet grâce à un abonnement à Google One AI Premium, un service qui offre un espace de stockage et des fonctionnalités supplémentaires dans Gmail, Drive et Photos.

Les utilisateurs de Google Workspace bénéficieront également d'une expérience de chat autonome, "Chat with Gemini", dont les conversations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. (Reportage de Yuvraj Malik à Bengaluru et Jeffrey Dastin à San Francisco ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar et Shounak Dasgupta)