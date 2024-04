Google va investir un milliard de dollars pour améliorer la connectivité numérique entre les États-Unis et le Japon grâce à deux nouveaux câbles sous-marins, a déclaré mercredi la société détenue par Alphabet, à l'occasion d'une visite du premier ministre japonais visant à renforcer les liens entre les deux pays.

Les deux câbles sous-marins, Proa et Taihei, amélioreront la connectivité entre les États-Unis, le Japon et plusieurs pays et territoires insulaires du Pacifique, a indiqué Google dans un billet de blog.

"S'appuyant sur l'engagement de financement conjoint des États-Unis et de l'Australie pour les câbles sous-marins en octobre dernier, les États-Unis et le Japon prévoient de collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées pour construire des réseaux fiables et plus résistants et ont l'intention de contribuer au financement de câbles sous-marins dans la région du Pacifique", a déclaré mercredi une déclaration conjointe des États-Unis et du Japon.

La région du Pacifique est devenue une zone d'intérêt majeur pour la Chine et les États-Unis, qui se disputent l'influence dans la zone avec des offres concurrentes d'infrastructures et de partenariats militaires.

Le président Joe Biden a fait pression pour que les États-Unis dominent les services de télécommunications, considérant ce secteur comme une question clé de sécurité nationale en raison du contrôle qu'il exerce sur les flux d'informations dans le monde entier.

L'année dernière, les États-Unis se sont engagés à financer conjointement deux câbles sous-marins, qui seront construits par Google et qui relieront le territoire américain de Guam aux plaques tournantes de Fidji et de la Polynésie française, avant de s'étendre à d'autres îles éloignées du Pacifique.

Google a déclaré que le câble sous-marin Proa relierait les États-Unis, le Japon, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord (CNMI) et Guam, tandis que le câble sous-marin Taihei relierait les États-Unis, le Japon et Hawaï.

En outre, Google a déclaré qu'il financerait la construction d'un câble interconnecté reliant Hawaï, le CNMI et Guam.

Le géant de la technologie a également déclaré qu'il travaillerait en collaboration avec des entreprises japonaises - notamment KDDI, Arteria Networks, Citadel Pacific (Philippines) et le CNMI - afin d'améliorer la connectivité numérique dans la région.

Les câbles sous-marins constituent l'épine dorsale de l'internet et transportent 99 % du trafic mondial de données.