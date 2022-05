Google licencie un responsable de l'ingénierie sur fond de harcèlement et de coup tordu

Google, filiale d'Alphabet Inc, a déclaré lundi qu'elle avait récemment licencié un responsable de l'ingénierie après que des collègues, dont il avait tenté de discréditer les recherches phares sur les logiciels d'intelligence artificielle, l'ont accusé de comportement harcelant. Le différend, qui découle des efforts visant à automatiser la conception des puces, menace de saper la réputation des recherches de Google dans la communauté universitaire.

Il pourrait également perturber le flux de millions de dollars de subventions gouvernementales pour la recherche sur l'IA et les puces. L'unité de recherche de Google fait l'objet d'un examen minutieux depuis la fin de l'année 2020, après que des employés ont ouvertement critiqué sa gestion des plaintes du personnel et ses pratiques de publication.

Le nouvel épisode a émergé après que la revue scientifique Nature a publié en juin "Une méthodologie de placement de graphe pour la conception rapide de puces", dirigée par les scientifiques de Google Azalia Mirhoseini et Anna Goldie. Elles ont découvert que l'IA pouvait réaliser une étape clé du processus de conception des puces, appelée "floorplanning", plus rapidement et mieux qu'un expert humain non spécifié, un point de référence subjectif. Mais d'autres collègues de Google, dans un article publié anonymement en ligne en mars - "Stronger Baselines for Evaluating Deep Reinforcement Learning in Chip Placement" - ont découvert que deux approches alternatives basées sur des logiciels de base surpassaient l'IA. L'une l'a emporté sur un test bien connu, et l'autre sur une rubrique propriétaire de Google.

Google a refusé de commenter la fuite, mais deux employés ont confirmé son authenticité.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait refusé de publier Stronger Baselines parce qu'il ne répondait pas à ses normes. Peu après, elle a licencié Satrajit Chatterjee, l'un des principaux responsables de ce travail. Elle a refusé de dire pourquoi elle l'avait licencié. "Il est regrettable que Google ait pris cette tournure", a déclaré Laurie Burgess, un avocat de Chatterjee. "Son objectif a toujours été d'avoir une transparence sur la science, et il a insisté pendant deux ans pour que Google aborde cette question."

Goldie, chercheuse chez Google, a déclaré au New York Times, qui a été le premier à rapporter le licenciement lundi, que Chatterjee l'avait harcelée, elle et Mirhoseini, pendant des années en diffusant des informations erronées à leur sujet. Burgess a nié ces allégations et a ajouté que Chatterjee n'avait pas divulgué Stronger Baselines.

Patrick Madden, professeur associé spécialisé dans la conception de puces à l'université de Binghamton, qui a lu les deux articles, a déclaré qu'il n'avait jamais vu, avant celui publié dans Nature, un article qui manquait d'un bon point de comparaison. "C'est comme un problème de référence : tout le monde reçoit les mêmes pièces de puzzle et vous pouvez comparer à quel point vous vous rapprochez de la perfection", a-t-il déclaré. "S'ils devaient produire des résultats sur un point de référence standard et qu'ils étaient stellaires, je chanterais leurs louanges."

Google a déclaré que la comparaison avec un humain était plus pertinente et que des problèmes de licence logicielle l'avaient empêché de mentionner les tests.

Les études menées par de grandes institutions telles que Google dans des revues réputées peuvent avoir une influence démesurée sur le financement de projets similaires dans l'industrie. Un chercheur de Google a déclaré que la fuite du document avait injustement ouvert la porte à des questions sur la crédibilité de tout travail publié par la société. Après la mise en ligne de "Stronger Baselines", Zoubin Ghahramani, vice-président de Google Research, a écrit sur Twitter le mois dernier que "Google s'en tient à ce travail publié dans Nature sur le ML pour la conception de puces, qui a été reproduit de manière indépendante, mis en libre accès et utilisé en production chez Google".

Nature, invoquant un jour férié au Royaume-Uni, n'a pas fait de commentaire immédiat. Madden a déclaré qu'il espérait que Nature réexaminerait la publication, notant que les notes des pairs examinateurs montrent qu'au moins un d'entre eux a demandé des résultats sur les benchmarks. "D'une manière ou d'une autre, cela ne s'est jamais produit", a-t-il déclaré.