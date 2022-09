Shailesh Prakash, qui a également dirigé les équipes de conception, de produits et de technologie de l'éditeur de presse pendant plus d'une décennie, rejoindra Google en novembre.

"Il s'agit d'un rôle énorme, et Google lui donne la chance de poursuivre ses intérêts à l'intersection des actualités et de l'ingénierie et d'avoir un impact profond dans le monde entier", a déclaré le directeur général du Post, Fred Ryan, aux employés dans un mémo.