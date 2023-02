Google teste le blocage du contenu des actualités pour certains Canadiens

La "Loi sur les nouvelles en ligne", ou projet de loi C-18 de la Chambre des communes, présentée en avril par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, a établi des règles pour obliger les plateformes comme Facebook et Google de Meta à négocier des accords commerciaux et à payer les éditeurs de nouvelles pour leur contenu.

"Nous testons brièvement les réponses potentielles des produits au projet de loi C-18 qui ont un impact sur un très petit pourcentage d'utilisateurs canadiens. Nous effectuons des milliers de tests chaque année pour évaluer toute modification potentielle de la recherche", a déclaré un porte-parole de Google dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Le géant technologique a confirmé que les tests limités dans le temps, qui ont un impact sur un échantillon aléatoire de moins de 4 % des utilisateurs au Canada, "limitent la visibilité des nouvelles canadiennes et internationales à des degrés divers".

Une porte-parole du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré que les Canadiens ne se laisseront pas intimider et a qualifié de décevant le fait que Google emprunte le livre de jeu de Meta.

"Les Canadiens doivent avoir accès à des nouvelles de qualité, fondées sur des faits, aux niveaux local et national, et c'est pourquoi nous avons présenté la Loi sur les nouvelles en ligne. Les géants de la technologie doivent être plus transparents et rendre des comptes aux Canadiens", a déclaré la porte-parole.

L'année dernière, Facebook a prévenu qu'il pourrait bloquer le partage de contenu d'actualités sur sa plateforme au Canada en raison de préoccupations concernant une loi qui obligerait les plateformes numériques à payer les éditeurs d'actualités.

Une loi australienne similaire, qui est entrée en vigueur en mars 2021 après que des pourparlers avec les grandes entreprises technologiques aient conduit à une brève fermeture des fils d'actualité de Facebook dans le pays, a largement fonctionné, selon un rapport du gouvernement.

L'industrie canadienne des médias d'information a fait pression sur Facebook et a demandé au gouvernement une plus grande réglementation des entreprises technologiques, afin de permettre à l'industrie de récupérer les pertes financières qu'elle a subies au cours des années où Facebook et Google ont régulièrement gagné une plus grande part du marché de la publicité.

Plus de 450 organes de presse au Canada ont fermé depuis 2008, dont 64 fermetures au cours des deux dernières années.