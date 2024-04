Google a accepté de détruire des milliards d'enregistrements de données pour mettre fin à une action en justice l'accusant d'avoir secrètement suivi l'utilisation d'Internet par des personnes qui pensaient naviguer en privé.

Les termes de l'accord ont été déposés lundi au tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, et doivent être approuvés par le juge de district Yvonne Gonzalez Rogers.

Les avocats des plaignants ont évalué l'accord à plus de 5 milliards de dollars, voire à 7,8 milliards de dollars. Google ne verse aucun dédommagement, mais les utilisateurs peuvent poursuivre l'entreprise à titre individuel pour obtenir des dommages-intérêts.

Le recours collectif a débuté en 2020 et concerne des millions d'utilisateurs de Google qui ont utilisé la navigation privée depuis le 1er juin 2016.

Les utilisateurs allèguent que les outils d'analyse, les cookies et les applications de Google ont permis à l'entreprise Alphabet de suivre indûment les personnes qui ont configuré le navigateur Chrome de Google en mode "Incognito" et d'autres navigateurs en mode de navigation "privée".

Ils ont déclaré que cela transformait Google en une "mine d'informations inexploitable" en lui permettant de connaître leurs amis, leurs plats préférés, leurs passe-temps, leurs habitudes d'achat et les "choses les plus intimes et potentiellement embarrassantes" qu'ils recherchent en ligne.

Dans le cadre de l'accord, Google mettra à jour les informations qu'il recueille dans le cadre de la navigation "privée", un processus qu'il a déjà entamé. Il permettra également aux utilisateurs d'Incognito de bloquer les cookies de tiers pendant cinq ans.

"Le résultat est que Google collectera moins de données à partir des sessions de navigation privée des utilisateurs, et que Google gagnera moins d'argent avec ces données", ont écrit les avocats des plaignants.

Jose Castaneda, porte-parole de Google, a déclaré que l'entreprise était heureuse de régler ce procès, qu'elle a toujours considéré comme sans fondement.

"Nous n'associons jamais de données aux utilisateurs lorsqu'ils utilisent le mode Incognito", a déclaré M. Castaneda. "Nous sommes heureux de supprimer d'anciennes données techniques qui n'ont jamais été associées à un individu et qui n'ont jamais été utilisées pour une quelconque forme de personnalisation.

David Boies, l'un des avocats des plaignants, a déclaré dans un communiqué que ce règlement constituait "une étape historique pour exiger des entreprises technologiques dominantes qu'elles fassent preuve d'honnêteté et qu'elles rendent des comptes".

Un accord préliminaire avait été conclu en décembre, annonçant un procès prévu pour le 5 février 2024. Les conditions n'ont pas été divulguées à l'époque. Les avocats des plaignants prévoient de réclamer ultérieurement des frais de justice non spécifiés à la charge de Google.

Alphabet est basé à Mountain View, en Californie.

L'affaire est Brown et al v Google LLC et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 20-03664. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, rédaction de Louise Heavens et Aurora Ellis)