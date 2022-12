Google va fusionner le service de cartographie Waze avec les équipes chargées des produits cartographiques

L'entreprise appartenant à Alphabet Inc. intégrera Waze, qu'elle a acquis en 2013 pour un milliard de dollars, dans Google Geo, son portefeuille de produits de cartographie du monde réel qui comprend Google Maps, Google Earth et Street View, a déclaré un porte-parole de Google.

Le PDG de Waze, Neha Parikh, quittera l'entreprise après une période de transition, a précisé Google, ajoutant que Waze continuera d'être une application autonome, avec environ 151 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

"En intégrant l'équipe de Waze au portefeuille de produits cartographiques du monde réel de Geo, les équipes bénéficieront d'une collaboration technique accrue", a déclaré le porte-parole.

Dans une lettre datée du 12 juillet, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a déclaré que l'entreprise allait rationaliser les processus et consolider les investissements lorsqu'ils se chevauchent.

En février 2021, Noam Bardin, ancien cadre supérieur de Waze, a déclaré que l'entreprise avait eu du mal à se développer au sein de Google et que Waze aurait pu "probablement se développer plus rapidement et beaucoup plus efficacement si nous étions restés indépendants".

(Cette histoire a été corrigée pour changer la date du 10 juillet au 12 juillet, dans le paragraphe 5)