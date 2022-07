Google va supprimer l'historique de localisation des visites dans les cliniques d'avortement

Données financières USD EUR CA 2022 298 Mrd - 286 Mrd Résultat net 2022 73 840 M - 70 990 M Tréso. nette 2022 145 Mrd - 139 Mrd PER 2022 19,6x Rendement 2022 - Capitalisation 1 434 Mrd 1 434 Mrd 1 379 Mrd VE / CA 2022 4,33x VE / CA 2023 3,69x Nbr Employés 163 906 Flottant 89,7% Graphique ALPHABET INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALPHABET INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 50 Dernier Cours de Clôture 2 174,75 $ Objectif de cours Moyen 3 174,90 $ Ecart / Objectif Moyen 46,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sundar Pichai Chief Executive Officer & Director Ruth M. Porat Chief Financial Officer & Senior Vice President John LeRoy Hennessy Chairman John L Doerr Independent Director Ann Mather Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALPHABET INC. -24.78% 1 437 609 BAIDU, INC. -0.04% 51 392 NAVER CORPORATION -37.38% 27 684 Z HOLDINGS CORPORATION -40.61% 21 858 YANDEX N.V. -68.69% 6 798 LASTMINUTE.COM N.V. -21.34% 353