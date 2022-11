Heex Technologies, une startup DeepTech française offrant des solutions de Smart Data, a bouclé un premier tour de financement de 3,2 millions d'euros, emmenée par Karista. Cette levée de fonds se compose de 2 millions d’euros en fonds propres et de 1,2 million d’euros en financement non dilutif. Parmi les autres investisseurs figurent Techstars, Google Black Founders Fund et Bpifrance, ainsi que des business angels reconnus tels que Alexei Chemenda.L'investissement vise à soutenir la R&D du produit afin de continuer l'acquisition des premiers clients. Il s'agit d'une étape importante qui confirme l'efficacité de la stratégie de différenciation de l'entreprise par rapport à ses principaux concurrents, en focalisant sur le traitement des données à la fois dans l'Edge, et dans le Cloud afin de produire de la Smart Data là où il y en a besoin.Ces dernières années, les entreprises se sont efforcées d'intégrer de l'IA dans leurs technologies afin de proposer des innovations majeures susceptibles de changer le monde et d'améliorer notre vie au quotidien. Cependant, ces technologies prometteuses sont confrontées à des difficultés de développement pour être mises sur le marché et fonctionner de manière fiable, sûre et durable.Arnaud de La Fortelle, co-fondateur et CTO : " Nous pensons fermement que pour atteindre des niveaux d'autonomie fiables dans les domaines révolutionnaires de l'IA, de la robotique ou de l'IoT, les entreprises de tous les secteurs devront à l'avenir extraire uniquement les données dont elles ont besoin plutôt que d'en accumuler sans fin ; il arrive en effet un moment où les équipes de développement n'ont pas nécessairement besoin de plus de données mais ont besoin de meilleurs jeux de données. Ce nouvel investissement permettra à l'entreprise de faire évoluer son offre de produits et de construire des intégrations avec des partenaires stratégiques".