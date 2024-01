ChatGPT était en passe de devenir un nom familier avant même le début de l'année 2023.

Quelques semaines seulement après le lancement, le 30 novembre, du chatbot alimenté par l'intelligence artificielle générative, OpenAI, l'organisation à but non lucratif à l'origine de ChatGPT, prévoyait d'engranger jusqu'à 1 milliard de dollars de recettes en 2024, d'après ce que des sources ont déclaré à Reuters à l'époque.

La capacité du modèle de langage dit "large" à transformer les questions en poèmes, en chansons et en dissertations de lycée a enchanté 100 millions d'utilisateurs en l'espace de deux mois, accomplissant ainsi ce qui a pris quatre ans et demi à Facebook et cinq ans à Twitter pour devenir l'application grand public à la croissance la plus rapide de tous les temps.

Parfois, les réponses étaient fausses, bien qu'elles aient été données avec conviction. Cela s'est produit suffisamment souvent pour que le mot "halluciner", dans le sens où l'IA produit des informations erronées, ait été choisi comme mot de l'année par Dictionary.com, en raison des profondes impressions que la technologie a laissées sur la société.

Ces erreurs n'ont pas entamé l'euphorie ni mis fin à la peur existentielle que cette nouvelle technologie inspirait. Selon Pitchbook, les investisseurs, emmenés par le pari de plusieurs milliards de dollars de Microsoft sur OpenAI, ont injecté 27 milliards de dollars dans les startups d'IA générative en 2023. La bataille pour la suprématie de l'IA, qui couvait en arrière-plan entre les grandes entreprises technologiques depuis des années, s'est soudainement focalisée sur Alphabet, Meta et Amazon.com, qui ont tous annoncé de nouvelles étapes.

En mars, des milliers de scientifiques et d'experts en IA, dont Elon Musk, ont signé une lettre ouverte demandant une pause dans la formation de systèmes plus puissants afin d'étudier leur impact sur l'humanité et le danger potentiel qu'ils représentent pour elle. Cette initiative a été mise en parallèle avec "Oppenheimer", le film à succès de Christopher Nolan qui raconte les avertissements du fabricant de bombes atomiques sur le fait que la poursuite incessante du progrès pourrait conduire à l'extinction de l'humanité.

"Il s'agit d'un risque existentiel", a déclaré l'un des "parrains de l'IA", Geoffrey Hinton, qui a quitté Alphabet en mai. "Il est suffisamment proche pour que nous travaillions très dur dès maintenant et que nous consacrions beaucoup de ressources à déterminer ce que nous pouvons faire pour y remédier.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le cabinet de conseil PwC a estimé que l'impact économique de l'IA pourrait atteindre 15 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici à 2030, soit presque la production intérieure brute de la Chine.

Cette croissance optimiste s'explique par le fait que presque tous les secteurs, de la finance au droit en passant par l'industrie manufacturière et le divertissement, ont intégré l'IA dans leur stratégie prévisible.

Les gagnants et les perdants de l'ère de l'IA commencent à peine à se dessiner. Comme à d'autres époques, les bénéficiaires seront probablement répartis en fonction de critères socio-économiques. Les défenseurs des droits civiques se sont inquiétés des préjugés potentiels de l'IA dans des domaines tels que le recrutement, tandis que les syndicats ont mis en garde contre de profondes perturbations de l'emploi, l'IA menaçant de réduire ou d'éliminer certains emplois, notamment l'écriture de codes informatiques et la rédaction de contenus de divertissement.

Le fabricant de puces Nvidia, dont les processeurs graphiques sont la denrée la plus recherchée dans la course mondiale à l'IA, a été le premier grand gagnant, sa capitalisation boursière s'envolant vers le club des billions de dollars, aux côtés d'Apple et d'Alphabet.

Au cours des derniers mois de l'année, un autre gagnant est apparu de manière inattendue dans la tourmente. En novembre, le conseil d'administration d'OpenAI a licencié le PDG Sam Altman pour "ne pas avoir été constamment franc avec lui", selon sa déclaration laconique.

En l'absence d'explication, le spectacle s'est transformé en un référendum sur l'évangélisme de l'IA, représenté d'une part par la volonté d'Altman de commercialiser l'IA, et d'autre part par les sceptiques et les prophètes de malheur qui recherchaient une approche plus lente et plus prudente.

Les optimistes - et M. Altman - ont gagné. Le PDG évincé a été rétabli dans ses fonctions quelques jours plus tard, en grande partie grâce aux employés d'OpenAI qui menaçaient de partir en masse sans lui à la tête de l'entreprise.

Pour expliquer ce qui a conduit l'entreprise au bord du gouffre, M. Altman a déclaré que les gens s'inquiétaient des enjeux importants liés au développement d'une IA capable de surpasser l'intelligence humaine. "Je pense que tout cela a explosé", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé à New York en décembre.

Certains chercheurs de l'OpenAI avaient annoncé une nouvelle percée de l'IA avant l'éviction de M. Altman, grâce à un modèle ultrasecret appelé Q* (prononcé Q-Star), comme l'a rapporté Reuters en novembre.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR 2024 ?

La saga de l'OpenAI soulève une question : l'avenir de l'IA et son impact sociétal continueront-ils à être débattus à huis clos, par quelques privilégiés de la Silicon Valley ?

Les régulateurs, sous l'égide de l'Union européenne, sont déterminés à jouer un rôle de premier plan en 2024, avec un plan global visant à établir des garde-fous pour la technologie, sous la forme d'un Acte sur l'IA de l'Union européenne. Les détails du projet devraient être dévoilés dans les semaines à venir.

Ces règles, ainsi que d'autres en cours d'élaboration au Royaume-Uni et aux États-Unis, interviennent alors que le monde s'apprête à vivre la plus grande année électorale de son histoire, suscitant des inquiétudes quant à la désinformation générée par l'IA et ciblant les électeurs. Pour la seule année 2023, NewsGuard, une société qui a mis en place un système d'évaluation des sites d'information, a recensé 614 sites "non fiables" générés par l'IA dans 15 langues, de l'anglais à l'arabe en passant par le chinois.

Qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'IA, qui a déjà été utilisée pour passer des appels téléphoniques lors de campagnes électorales aux États-Unis, devrait jouer un rôle de premier plan dans de nombreuses élections qui se dérouleront cette année.