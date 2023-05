M. Breton avait auparavant rencontré Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, à Bruxelles.

"Sundar et moi avons convenu que nous ne pouvions pas nous permettre d'attendre que la réglementation sur l'IA devienne effectivement applicable, et que nous devions collaborer avec tous les développeurs d'IA pour élaborer d'ores et déjà un pacte sur l'IA sur une base volontaire avant l'échéance légale", a déclaré M. Breton dans un communiqué à l'issue de la réunion.