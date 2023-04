L'esprit du marché : La crise bancaire ? Pas si vite

La trinité impie des événements américains de mardi - mauvais résultats des entreprises, valeur d'une banque qui s'envole en fumée et baisse de la confiance des consommateurs - devrait donner un ton extrêmement sombre aux marchés asiatiques mercredi.

C'est dans ce contexte que seront publiés les chiffres du commerce en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande, les données de la production industrielle à Singapour et les chiffres de l'inflation en Australie.

Les trois principaux indices de Wall street ont clôturé en baisse de 1 à 2 % - la chute de 2 % du Nasdaq étant la plus forte en six semaines -, les craintes concernant la récession et le secteur bancaire s'étant intensifiées.

(Graphique : effondrement des actions de la First Republic Bank -

Les déboires de la First Republic Bank devraient servir de signal d'alarme à tous ceux qui pensaient que la tourmente bancaire américaine s'était dissipée en l'espace de quelques semaines.

Après avoir annoncé lundi une chute de plus de 100 milliards de dollars des dépôts au cours du premier trimestre, les actions de la banque - la quinzième du pays au début de l'année - ont chuté de 50 % mardi. La banque a perdu 93 % de sa valeur cette année.

La baisse de 4 % de l'indice plus large des banques régionales américaines - sa quatrième baisse consécutive - a porté son déclin depuis le début de l'année à 25 %.

(Graphique : indice des actions des banques régionales américaines -

Notamment, le plongeon des rendements obligataires américains et les attentes de la Fed dans ce contexte n'ont pas affaibli le dollar - les achats de valeurs refuges l'ont poussé à augmenter de 0,5 % pour atteindre l'une de ses meilleures journées depuis le choc bancaire de la mi-mars.

Les flux de valeurs refuges ont dominé les échanges mardi, le yen japonais, le franc suisse, les obligations d'État et l'or affichant tous des gains importants.

Si les marchés asiatiques bénéficient d'un vent favorable mercredi, ce sera grâce aux résultats d'Alphabet, la société mère de Google, et de Microsoft après les heures de bureau. Les bénéfices des deux géants de la technologie ont dépassé les analystes de Wall street, et les actions des deux ont augmenté de 4% dans les échanges après les heures de bureau.

Sur le front des données économiques mercredi, l'inflation annuelle pondérée de l'IPC australien devrait avoir finalement ralenti au premier trimestre à 6,9 % par rapport à un sommet de 33 ans de 7,8 %.

(Graphique : inflation CPI pondérée australienne -

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) australien (T1)

- Industrie manufacturière à Singapour (mars)

- Commerce en Thaïlande (mars)