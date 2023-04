L'esprit du marché : Le Japon ouvre un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle ère

Les chiffres de l'inflation à Singapour sont en tête du calendrier économique asiatique lundi, donnant le coup d'envoi d'une semaine au cours de laquelle les yeux de la région Asie-Pacifique - et au-delà - seront rivés sur la première réunion de politique monétaire de la Banque du Japon sous la direction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda.

La décision de la BOJ et la conférence de presse de M. Ueda vendredi clôtureront une semaine au cours de laquelle l'attention en Asie se portera également sur les ventes au détail au Japon, le chômage et les rapports sur l'inflation à la consommation à Tokyo, le PIB sud-coréen et l'inflation australienne.

Ces événements surviennent alors que la fin du mois approche et que les investisseurs se tournent vers la réunion de politique générale de la banque centrale américaine qui se tiendra les 2 et 3 mai. Les responsables de la Fed sont en période de black-out, de sorte que les attentes concernant la décision seront modelées par les données américaines, les bénéfices des entreprises, les signaux du secteur bancaire et les flux et reflux des préoccupations concernant le plafond de la dette.

L'estimation anticipée de la croissance du PIB américain au premier trimestre est publiée cette semaine, et les grands bénéfices technologiques d'Alphabet, de Microsoft et d'Amazon sont attendus. Les actions de Tesla ont chuté de 13 % la semaine dernière après un panorama manqué, la plus forte baisse en près d'un an.

De retour en Asie, les projecteurs de la BOJ sont braqués sur Kazuo Ueda, après une décennie de présidence de Haruhiko Kuroda. Il est peu probable qu'Ueda, pour ses débuts, renonce à la politique très souple de contrôle de la courbe des taux (YCC) de Kuroda, mais c'est exactement ce que pense Marcel Thieliant chez Capital Economics.

Thieliant fait probablement partie d'une minorité, mais Ueda orientera probablement la BOJ dans une direction plus hawkish tôt ou tard. L'inflation est plus élevée et plus tenace que ne le prévoyaient les autorités et de nombreux analystes estiment que la YCC a faussé le fonctionnement du marché obligataire.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation de vendredi ont montré que la croissance des prix en mars s'est maintenue au-dessus de l'objectif de la BOJ, tandis qu'une mesure étroite des prix de base a augmenté au rythme annuel le plus rapide en quarante ans.

M. Ueda a insisté sur le fait que la politique actuelle resterait en place pour l'instant, réduisant ainsi les perspectives d'un changement cette semaine. Les prévisions révisées de la banque centrale en matière d'inflation et de croissance pourraient également donner un indice sur le moment où elle modifiera ou abandonnera la YCC.

Si la BOJ est susceptible de ne pas bouger vendredi, la lune de miel d'Ueda sera de courte durée.

Sur le front des données lundi, l'estimation consensuelle pour l'inflation globale et de base annuelle de Singapour en mars est une baisse à 5,60 % de 6,30 % et à 5,1 % de 5,5 %, respectivement.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Inflation à Singapour (mars)

- Chômage à Hong Kong (mars)

- Production industrielle et chômage à Taiwan (mars)