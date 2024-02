Un chauffeur de taxi expérimenté de San Francisco aurait pu éviter l'intersection de Jackson Street et de Grant Avenue, au cœur du quartier chinois de la ville, en ce premier jour du Nouvel An chinois.

Un robotaxi autonome de Waymo, en revanche, s'est dirigé vers les rues transversales samedi soir, alors que la foule bloquait tous les côtés et que les fêtards allumaient des feux d'artifice, selon deux témoins. Quelques minutes plus tard, des personnes dans la foule ont attaqué la voiture et y ont mis le feu.

"La plupart des automobilistes savent qu'ils doivent éviter le quartier chinois pendant les fêtes du Nouvel An lunaire. L'ordinateur ne le comprend pas", a déclaré Aaron Peskin, président du conseil des superviseurs de San Francisco, qui a appelé à une plus grande réglementation des voitures autonomes.

L'incident a mis en évidence à la fois la capacité limitée des voitures robotisées à faire preuve de discernement et l'hostilité dont elles font l'objet pour toute une série de raisons, telles que les préoccupations en matière de sécurité, les emplois qu'elles pourraient prendre aux conducteurs humains et une peur plus généralisée de l'intelligence artificielle, selon des responsables et des universitaires.

D'autres personnes à San Francisco, où ces véhicules sont devenus courants, soutiennent que ces voitures sont plus sûres que les conducteurs humains.

Le maire de San Francisco, London Breed, a qualifié l'incident de Chinatown Waymo d'"acte de vandalisme dangereux et destructeur" et a salué le rôle de la ville en tant que terrain d'essai pour le développement des voitures autonomes.

"Nous sommes une ville qui accueille des technologies émergentes passionnantes, comme les véhicules autonomes, qui changent le monde", a déclaré Mme Breed.

La destruction samedi du véhicule de Waymo, propriété d'Alphabet, la société mère de Google, fait suite à un incident survenu la semaine dernière, au cours duquel une autre voiture de Waymo a heurté un cycliste. En octobre, un véhicule autopiloté, fabriqué par Cruise, propriété de GM, a heurté et traîné un piéton sur une distance de 6 mètres. La Californie a par la suite suspendu le permis de Cruise pour les essais de véhicules sans conducteur.

Waymo n'a pas répondu aux questions lundi sur les raisons pour lesquelles sa voiture sans conducteur, un crossover Jaguar I-PACE équipé d'une multitude de caméras et de capteurs, a foncé dans l'événement public bondé.

Bryant Walker Smith, professeur à l'université de Caroline du Sud et spécialiste de la législation sur les véhicules autonomes, a déclaré que cet épisode soulevait une question légitime, à savoir si les voitures autonomes pouvaient ou devaient être capables de détecter les zones bondées de piétons et de naviguer autour d'elles.

"Je serais intéressé d'entendre Waymo expliquer comment sa navigation tient compte de ce type d'incidents", a-t-il déclaré.

La société a précédemment décrit le vandalisme comme un cas isolé, mais un autre conducteur de Waymo a déclaré à Reuters qu'il avait roulé dans une Waymo le lendemain à travers une autre foule de San Francisco qui avait tiré des feux d'artifice sur la voiture.

"Une fois qu'ils ont vu la Waymo, ils ont commencé à pointer directement sur la Waymo plutôt que vers le ciel", a déclaré Nathan Flurry, qui a enregistré la scène. Flurry se décrit comme un fan de Waymo.

PAS AUSSI SOPHISTIQUÉ

Après l'incident de samedi, les vidéos de Waymo ont proliféré sur les médias sociaux. L'une d'elles montrait un camion de pompiers, en route pour une urgence, temporairement coincé derrière un véhicule Waymo qui n'avait pas réussi à se ranger complètement pour le laisser passer.

Un porte-parole des pompiers a confirmé que le véhicule Waymo avait partiellement bloqué la route.

La police de San Francisco enquête sur le vandalisme dont a été victime samedi le Waymo. Les motivations des agresseurs sont restées floues.

Certains observateurs ont vu dans cet incident le signe d'un ressentiment croissant à l'égard des voitures autonomes et d'autres technologies d'intelligence artificielle.

"Nous voyons les gens atteindre un point d'ébullition à cause d'une technologie dont ils ne veulent pas et qui n'améliore pas leur vie", a déclaré Missy Cummings, directrice du centre Autonomy and Robotics de l'université George Mason et ancienne conseillère auprès des organismes de réglementation de la sécurité routière aux États-Unis.

M. Peskin, superviseur de la ville, a déclaré qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un "truc anti-technologie", mais plutôt d'un méfait criminel commis par "une bande de voyous".

Juste avant l'attaque de Waymo, les rues étaient pratiquement vides de voitures, les piétons se rendant en masse au feu d'artifice. Certains véhicules ont fait demi-tour ou ont reculé après avoir vu la foule, selon un témoin de Reuters.

Quelques voitures se faufilaient périodiquement dans l'intersection, la foule s'écartant pour les laisser passer. Le Waymo a été attaqué lorsqu'il s'est arrêté à l'approche de la foule, retenant quelques voitures derrière lui, a déclaré Michael Vandi, un autre témoin.

Rapidement, la foule s'est enlaidie : "Quelqu'un avec une capuche blanche a sauté sur le capot de la voiture et a littéralement, à la manière de la WWE, mis le pare-brise par KO", a-t-il déclaré, faisant référence au catch professionnel.

Cela a déclenché une mêlée, les gens recouvrant la voiture de graffitis, brisant ses vitres et lançant des feux d'artifice.

Le sénateur de l'État de Californie Dave Cortese, qui propose une législation visant à donner aux autorités locales plus de pouvoir pour réglementer les voitures autonomes, a déclaré que le fait que la voiture ait roulé dans une zone bondée pendant un feu d'artifice soulignait les lacunes de la technologie.

"Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la technologie AV n'est pas aussi sophistiquée que l'industrie voudrait nous le faire croire. (Reportage de Hyunjoo Jin et Abhirup Roy ; rédaction de Peter Henderson, Brian Thevenot et Himani Sarkar)