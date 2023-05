L'intelligence artificielle de Google s'invite dans de plus en plus d'entreprises près de chez vous

La division "cloud" d'Alphabet Inc. aligne les clients pour mettre à l'épreuve sa toute nouvelle technologie, l'IA dite générative, qui produit de la prose ou d'autres contenus semblables à ceux d'un être humain à partir de données antérieures.

Deutsche Bank AG, Uber Technologies Inc et une unité de Victoria's Secret & Co font partie des entreprises qui testent les outils de Google, a déclaré l'entreprise à Reuters lors de sa conférence I/O mercredi à Mountain View, en Californie.

Les clients appliquent la technologie de Google de manière à la fois attendue, comme un chatbot de service à la clientèle pour Uber, et inhabituelle, y compris l'IA pour gérer les commandes au volant d'un restaurant de restauration rapide Wendy's Co dans l'Ohio.

Leur intérêt survient à un moment critique pour Google. Sa division "cloud" a enregistré son tout premier bénéfice d'exploitation au dernier trimestre, et la technologie d'IA dont Google est le pionnier pourrait l'aider à réduire l'écart avec les grands acteurs que sont Amazon.com Inc et Microsoft Corp.

Alphabet a annoncé d'autres mises à jour mercredi pour attirer les clients professionnels, comme un assistant de programmation informatique appelé Duet AI pour Google Cloud, avec un modèle baptisé Codey.

En temps utile, les clients testent en avant-première ses services d'IA sur une base gratuite, a déclaré Google. Ses rivaux commercialisent également des produits concurrents auprès d'entreprises réticentes à les quitter. Et Google doit faire face à un défi naissant pour son activité de recherche de la part de Microsoft et de son partenaire OpenAI, qui a mis au point le phénomène ChatGPT.

Dans une interview accordée à Reuters, le PDG de Google Cloud. Thomas Kurian, a déclaré que les modèles d'IA d'Alphabet suscitaient l'intérêt de clients nouveaux et anciens, parmi lesquels des clients de ses concurrents.

"Ils veulent avoir accès à nos modèles", a-t-il déclaré. Ensuite, "ils entament une relation".

La Deutsche Bank est l'une des entreprises qui approfondit sa collaboration avec Google tout en continuant à s'appuyer sur Microsoft pour ses outils de productivité. Bernd Leukert, son directeur de la technologie, des données et de l'innovation, a déclaré que la banque ciblait une série de tâches à automatiser avec l'aide des ingénieurs de Google et de ses "grands modèles de langage".

La Deutsche Bank souhaite que cette IA permette de réduire les coûts dans les centres d'appel où elle avait besoin de personnel temporaire pour les périodes de pointe et de travailleurs pour effectuer des tâches subalternes, a-t-il déclaré lors d'une interview. Elle cherche également à savoir si l'IA de Google peut élaborer des recherches à partir de données économiques, de rapports sur les marchés et d'autres contenus, afin de les fournir aux clients et au personnel de la banque, a déclaré M. Leukert.

"Plus vous pouvez consommer rapidement cette énorme quantité d'informations externes, les condenser et en tirer des conclusions, mieux c'est", a-t-il déclaré. Interrogé sur les erreurs commises par l'IA, M. Leukert a déclaré que les analystes de recherche devraient valider et éditer le matériel avant sa publication, car la banque adopterait "une approche très conservatrice".

La Deutsche Bank décidera d'ici le mois d'octobre quels projets sont suffisamment mûrs pour aller de l'avant, a-t-il précisé.

Parmi les autres entreprises qui utilisent la technologie, citons Adore Me, l'unité de Victoria's Secret qui rédige des textes publicitaires à l'aide de l'IA dans Google Docs, a indiqué M. Kurian. Le projet pilote de Wendy's, qui a débuté en juin, a également permis à Google de tester ses systèmes.

"Vous avez entendu parler de ces modèles génératifs qui hallucinent, n'est-ce pas ?", a-t-il déclaré, faisant référence au fait qu'ils peuvent produire des informations inexactes. Chez Wendy's, "vous ne voulez pas que le modèle recommande un produit qui n'existe peut-être pas".