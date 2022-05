La Bourse recule alors que les données économiques et les faibles perspectives alimentent les craintes de récession.

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé après la hausse de lundi, le S&P 500 étant à deux doigts de confirmer qu'il se trouve dans un marché baissier depuis qu'il a atteint son plus haut niveau historique le 3 janvier.

"Vous avez cet environnement où les investisseurs et les traders se méfient de tout rebond du marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut. "Les investisseurs craignent que nous n'ayons pas atteint le fond et que des journées comme hier ne soient que des reprises de marché baissier."

Une grande partie de la vente a été motivée par un avertissement sur les bénéfices de Snap Inc, qui a fait chuter les actions de la société de 41,8 %, déclenchant une contagion dans tout le segment des médias sociaux.

Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Twitter Inc et Pinterest Inc ont baissé de 4 à 22 %, et le secteur plus large des services de communication du S&P 500 a glissé de 4,2 %.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été exacerbées par la guerre de la Russie avec l'Ukraine et les mesures restrictives prises en Chine pour contrôler sa dernière épidémie de COVID-19, ce qui a fait grimper l'inflation à des sommets de plusieurs décennies.

La Réserve fédérale américaine a promis de s'attaquer énergiquement à la croissance persistante des prix en augmentant le coût des emprunts, et les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, attendues mercredi, seront analysées par les participants du marché pour trouver des indices concernant la vitesse et l'étendue de ces actions.

Les investisseurs s'attendent actuellement à une série de hausses de taux de 50 points de base au cours des prochains mois, alimentant les craintes que la banque centrale ne pousse l'économie vers la récession, un scénario qui est de plus en plus intégré dans les projections des analystes.

"Avec toute cette incertitude, à quel point la Fed va-t-elle être agressive ?" a déclaré M. Pavlik. "Nous sommes dans un no man's land jusqu'à ce que nous ayons une image plus complète".

"Nous pourrions être plus proches de la récession que ce que l'on nous a fait croire", a déclaré Pavlik. "Nous pourrions être en récession maintenant".

Les données publiées mardi ont dressé un tableau de l'essoufflement de l'élan économique, avec des ventes de logements neufs en chute libre et une décélération de l'activité commerciale.

L'homologue du président de la Fed, Jerome Powell, à Francfort, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux de dépôt de la BCE soit relevé d'au moins 50 points de base d'ici la fin septembre,

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 158,61 points, soit 0,5 %, à 31 721,63, le S&P 500 a perdu 56,83 points, soit 1,43 %, à 3 916,92 et le Nasdaq Composite a perdu 314,41 points, soit 2,73 %, à 11 220,87.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication et la consommation discrétionnaire ont connu la plus forte baisse.

Le détaillant de vêtements Abercrombie & Fitch Co a dégringolé de 30,9 % après avoir enregistré une perte trimestrielle surprise et réduit ses perspectives annuelles de ventes et de marges.

Zoom Video Communications Inc, la coqueluche du secteur du travail à domicile, a bondi de 6,3 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant une solide demande des entreprises.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,12 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,96 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux sommets de 52 semaines et 40 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux sommets et 398 nouveaux bas.