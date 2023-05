Dans une décision brève et non signée, les juges ont renvoyé à une juridiction inférieure une action en justice intentée par la famille de Nohemi Gonzalez, une étudiante californienne de 23 ans qui a été tuée lors d'une attaque de l'État islamique à Paris en 2015, suite à la décision d'une juridiction inférieure de rejeter leur action en justice. Google et YouTube font partie du groupe Alphabet Inc.