Le financement privé des startups israéliennes a rebondi au cours du premier semestre 2024, grâce aux investissements dans les entreprises de cybersécurité, a indiqué Startup Nation Central dans un rapport publié mercredi.

Le financement a augmenté de 31% à 5,1 milliards de dollars de janvier à juin par rapport au deuxième semestre de 2023, ce chiffre atteignant même 6,7 milliards de dollars en tenant compte des tours non déclarés et des montants non divulgués, a déclaré l'organisation à but non lucratif.

Le financement au deuxième trimestre était de 3,3 milliards de dollars, en hausse par rapport à 1,8 milliard de dollars au cours des trois premiers mois de 2024.

Au cours du premier semestre, 14 méga-tours supérieurs à 100 millions de dollars ont contribué à hauteur de 2,8 milliards de dollars, représentant 56 % du financement privé total et "éclipsant les secteurs plus faibles et le financement nécessaire pour de nombreuses entreprises en phase de démarrage et en phase intermédiaire", selon le rapport.

La cybersécurité a contribué à 52 % du financement, avec en tête un tour de table d'un milliard de dollars pour Wiz, qui pourrait être vendu à Google pour 23 milliards de dollars, selon certaines sources.

Dans le même temps, les fusions-acquisitions dans le domaine de la cybersécurité ont totalisé 1,5 milliard de dollars en 9 opérations, ce qui représente 35 % des fusions-acquisitions au cours du premier semestre.

Le rapport indique que l'augmentation de 31 % du financement en Israël a dépassé l'augmentation de 28 % aux États-Unis, tandis que l'Europe et l'Asie ont connu des baisses de 6 % et 18 %, respectivement.

Après avoir levé près de 30 milliards de dollars en 2021, le financement des startups technologiques israéliennes a ralenti en 2022 en raison d'un ralentissement économique mondial, et a été exacerbé en 2023 par un plan gouvernemental de refonte du système judiciaire et, plus tard dans l'année, par la guerre Israël-Hamas à Gaza, qui en est maintenant à son dixième mois.

La technologie est un moteur de croissance clé pour Israël, représentant 20 % de la production économique, 15 % des emplois et plus de 50 % des exportations.

On pourrait s'attendre à ce que le "facteur israélien" ait un impact plus important sur l'activité technologique israélienne, mais les données suggèrent le contraire", a déclaré Avi Hasson, PDG de Startup Nation Central.

"Alors que certains investisseurs hésitent, d'autres augmentent leurs investissements, attirés par des entreprises de grande qualité et des valorisations attrayantes. Les startups 'vedettes' des secteurs populaires continuent d'obtenir des financements, tandis que les entreprises en phase de démarrage et de croissance dans les secteurs moins en vogue sont confrontées à des défis plus importants en matière de financement." (Reportage de Steven Scheer ; rédaction de Miral Fahmy)