L'acquisition envisagée par Alphabet, la société mère de Google, de l'éditeur de logiciels de marketing HubSpot susciterait probablement l'opposition des autorités de régulation, même si de nombreux experts s'accordent à dire qu'elle n'entraverait pas la concurrence, et obligerait le géant de la technologie à ouvrir un nouveau front dans sa lutte contre les organismes de surveillance antitrust.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Google réfléchissait à une offre pour HubSpot, dont la valeur de marché s'élève à 34 milliards de dollars. Google a évalué les risques antitrust d'une éventuelle transaction et n'a pas encore décidé s'il ferait une offre.

Près d'une douzaine d'experts antitrust et d'analystes du secteur ont déclaré dans des interviews et des notes d'analyse qu'il était peu probable qu'une acquisition par Google entrave la concurrence.

En effet, le secteur des logiciels de gestion de la relation client (CRM) dans lequel opère HubSpot est déjà desservi par plusieurs grands acteurs, dont Salesforce, Adobe, Microsoft et Oracle. Google n'est pas un concurrent dans le domaine de la gestion de la relation client, et l'acquisition pourrait faire de HubSpot un acteur plus redoutable grâce aux ressources informatiques en nuage de Google, ce qui permettrait d'améliorer les offres et les prix pour les clients, ont-ils ajouté.

Selon le cabinet d'études Gartner, HubSpot, qui se concentre sur les petits clients, détenait en 2022 une part de marché de 4,9 % dans le secteur des logiciels de marketing CRM, tandis que Salesforce et Adobe détenaient chacun une part de 15 %.

Toutefois, ces experts ont également déclaré qu'il était très probable qu'une acquisition de HubSpot par Google déclenche des contestations de la part des autorités antitrust américaines et européennes, compte tenu de leur aversion croissante à l'égard des géants de la technologie qui grossissent par le biais d'acquisitions.

Ils ont ajouté que Google devrait être prêt à défendre les mérites de l'opération dans une longue bataille judiciaire, et devrait convaincre HubSpot de faire de même.

"Ma première réaction est qu'une telle opération serait très mal accueillie par les autorités de réglementation antitrust", a déclaré Seth Bloom, ancien conseiller général de la sous-commission antitrust du Sénat américain, qui dirige aujourd'hui son propre cabinet de conseil.

Google et HubSpot n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Google est déjà confronté à plusieurs défis antitrust, dont deux actions en justice intentées par le ministère américain de la justice. L'une d'entre elles l'accuse d'abuser de sa position de leader de la recherche en ligne, tandis que l'autre lui reproche de monopoliser le marché de la publicité numérique.

Un porte-parole du ministère de la justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le terrain réglementaire pour Google est également hostile en Europe. Google fait partie des entreprises technologiques examinées par l'Union européenne pour des infractions potentielles à la nouvelle loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), une directive qui facilite le passage entre des services en ligne concurrents tels que les plateformes de médias sociaux, les navigateurs Internet et les magasins d'applications.

Un porte-parole de la Commission européenne, qui est l'organe exécutif de l'Union européenne et qui a déjà infligé des amendes à Google pour des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la recherche en ligne, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PILE D'ARGENT

L'intensité de la surveillance antitrust a dissuadé la plupart des géants de la technologie de réaliser des méga-acquisitions. La dernière grande acquisition réalisée a été l'achat par Microsoft d'Activision Blizzard, fabricant de "Call of Duty", pour 69 milliards de dollars. Le fabricant de la console Xbox n'a réussi à passer le cap des régulateurs britanniques qu'après avoir accepté de renoncer aux droits de diffusion en continu des jeux d'Activision.

En décembre, Adobe a mis en suspens son accord de 20 milliards de dollars pour la plateforme de conception en nuage Figma, citant "l'absence de voie claire" pour les approbations antitrust en Europe et en Grande-Bretagne. Les régulateurs se sont inquiétés de la capacité des petits concurrents de Figma à faire face à la concurrence.

Avant ses délibérations sur HubSpot, Google s'était tenu à l'écart des grandes acquisitions. Sa plus grosse opération, l'achat de Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars, a eu lieu il y a plus de dix ans. L'entreprise s'est contentée de conclure de petites transactions, montrant une affinité pour les acquisitions dans le domaine de la publicité avec des achats tels que DoubleClick et AdMob.

Ce qui a poussé Google à réaliser une grosse opération, c'est l'importance de sa trésorerie (110 milliards de dollars) et la nécessité de mieux déployer son capital pour générer des retours sur investissement. Bien qu'il investisse massivement dans l'intelligence artificielle comme ses pairs, les rendements de ses actionnaires ont été inférieurs à ceux d'autres acteurs de ce secteur, tels que Microsoft et Meta Platforms, au cours des derniers mois.

William Kovacic, professeur d'antitrust à la faculté de droit de l'université George Washington, a déclaré que la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne l'a entachée aux yeux des régulateurs, même dans des domaines où l'entreprise n'est pas en concurrence, tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM).

"Si vous fermez la porte aux fusions qui pourraient permettre à un non-participant ou à un participant plus faible de prendre pied sur le marché, vous supprimez une source potentielle importante de rivalité sur le marché", a déclaré M. Kovacic. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York. Rédaction de Greg Roumeliotis et Matthew Lewis)