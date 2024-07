Magic, une startup américaine qui développe des modèles d'intelligence artificielle pour écrire des logiciels, est en pourparlers pour lever plus de 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valoriserait à 1,5 milliard de dollars, quelques mois seulement après sa dernière levée de fonds, ont déclaré trois sources à Reuters. Des investisseurs, dont Jane Street, devraient participer à ce tour de table, qui pourrait tripler la valorisation de Magic par rapport à son dernier tour de table, malgré l'absence de revenus et de produits à vendre, selon les sources qui ont requis l'anonymat pour discuter d'affaires privées.

La startup, qui compte une vingtaine d'employés, a été évaluée à 500 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds en février, selon les données de PitchBook. Elle a levé 140 millions de dollars depuis sa création en 2022, auprès de bailleurs de fonds tels que Nat Friedman et Daniel Gross NFDG Ventures, ainsi que CapitalG d'Alphabet.

Magic a refusé de commenter. Jane Street n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le nouveau tour de table de Magic est la dernière levée de fonds dans l'une des applications les plus prometteuses des technologies d'IA générative. Les développeurs de logiciels représentent un coût important pour les entreprises technologiques, et les outils capables de générer du code ou d'aider les développeurs à programmer plus efficacement sont très attrayants. Le succès précoce de GitHub de Microsoft a encore renforcé l'enthousiasme des investisseurs. En avril, Augment, une startup spécialisée dans les assistants de codage, a levé 252 millions de dollars, tandis que Cognition, qui développe Devin, un assistant de codage alimenté par l'IA, a obtenu 175 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par Founders Fund, à une valeur de 2 milliards de dollars.

Les investisseurs considèrent le succès de GitHub Copilot comme une preuve de l'ampleur du marché. GitHub a enregistré une hausse de 40 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre, grâce à Copilot, qui compte 1,3 million d'abonnés payants. Le succès de Microsoft a validé le marché commercial des assistants de code IA, ce qui laisse penser qu'il existe une demande claire du marché et que les clients sont prêts à payer pour le bon produit. L'opportunité est énorme, avec probablement plusieurs gagnants dans cette catégorie, a déclaré Brian Dudley, partenaire chez Adams Street Partners. Si des produits disponibles dans le commerce, tels que GitHub Copilot ou OpenAI's ChatGPT, peuvent suggérer comment compléter des lignes de code, la prochaine frontière pour les assistants de codage est de concevoir et d'écrire des applications logicielles entières sans aide humaine. Magic et quelques autres startups tentent d'y parvenir en formant leurs propres modèles de langage à des tâches spécifiques au codage. Cet effort est toutefois coûteux, car il faut acheter des données, des puces et de l'électricité. Magic prévoit de consacrer ses fonds à l'amélioration de ses propres modèles qui prennent en charge les fenêtres à contexte long, c'est-à-dire les systèmes d'IA qui peuvent traiter davantage de données en une seule requête, ont ajouté les sources.

La capacité de Magic à comprendre et à traiter une grande quantité de contexte à la fois est due à une conception innovante qui va au-delà du "modèle transformateur" traditionnel couramment utilisé dans les grands modèles de langage tels que les modèles GPT d'OpenAI, selon l'une des sources.

Poolside AI, une startup basée à Paris qui adopte une approche similaire à Magic, est en pourparlers pour lever 450 millions de dollars à une valeur de 2 milliards de dollars, a rapporté TechCrunch en juin. Poolside n'a pas non plus de produits commercialisés. (Reportage de Krystal Hu à New York et d'Anna Tong à San Francisco ; rédaction de Rod Nickel)