* LE PDG D'ALPHABET, SUNDAR PICHAI, DÉCLARE QUE LE CLOUD A CONNU UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À L'IA GÉNÉRATIVE ET AU LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PRODUITS - CONF CALL

* LE PDG D'ALPHABET, SUNDAR PICHAI, DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE EXPÉRIMENTE L'IA GEMINI DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE.

* LE PDG DE L'ALPHABET, M. PICHAI, AFFIRME QUE GOOGLE ONE EST SUR LE POINT DE FRANCHIR LE CAP DES 100 MILLIONS D'ABONNÉS.

* ALPHABET CEO PICHAI DIT QUE LE CLOUD DE L'ENTREPRISE A GAGNÉ ET ÉLARGI LES RELATIONS AVEC DES ENTREPRISES DE PREMIER PLAN AU QUATRIÈME TRIMESTRE, COMME MCDONALD'S

* LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ALPHABET, M. PICHAI, INDIQUE QUE L'ENTREPRISE A MIS FIN À DES PROJETS NON PRIORITAIRES.

* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GOOGLE DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE A VU LA FORCE DE LA PUBLICITÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL.

* LE DIRIGEANT DE GOOGLE DÉCLARE QUE LES EFFORTS, Y COMPRIS LES RECOMMANDATIONS DE CADEAUX GÉNÉRÉES PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ONT ENTRAÎNÉ UNE CROISSANCE INCRÉMENTIELLE DANS LES MOMENTS CLÉS DES ACHATS DE NOËL AU QUATRIÈME TRIMESTRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'ALPHABET DÉCLARE QUE LA RECHERCHE EST RESTÉE LE PLUS GRAND CONTRIBUTEUR À LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'ALPHABET DÉCLARE QUE L'AUGMENTATION DES COÛTS D'EXPLOITATION REFLÈTE PRINCIPALEMENT L'ACCROISSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'ALPHABET DÉCLARE QUE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AUGMENTE LES CONTRIBUTIONS À GOOGLE CLOUD.

* ALPHABET CFO SAYS Q4 CAPEX WAS DRIVEN BY INVESTMENT IN TECHNICAL INFRASTRUCTURE SUCH AS SERVERS AND DATA CENTERS SUPPORTING AI

* ALPHABET CFO SAYS 2024 CAPEX WILL BE NOTABLY LARGER

* ALPHABET CFO INDIQUE QUE LA PRIORISATION DES PRODUITS ET LE TRAVAIL DE CONCEPTION ORGANISATIONNELLE ONT ENTRAÎNÉ UN RALENTISSEMENT DU RYTHME DES EMBAUCHES

* ALPHABET CFO INDIQUE QUE LES DÉPENSES LIÉES AUX INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT SONT ESTIMÉES À ENVIRON 700 MILLIONS DE DOLLARS AU PREMIER TRIMESTRE

* LE PDG D'ALPHABET DÉCLARE QUE SON SYSTÈME D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVANCÉ POURRA, À TERME, SE COMPORTER DAVANTAGE COMME UN AGENT ET GÉRER PLUS D'ACTIONS DE SUIVI POUR LES UTILISATEURS.

* LE DIRECTEUR FINANCIER D'ALPHABET DÉCLARE QUE LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU QUATRIÈME TRIMESTRE REFLÈTENT LES INVESTISSEMENTS DANS L'INFRASTRUCTURE TECHNIQUE PLUTÔT QUE DES ÉLÉMENTS PONCTUELS.

* Le PDG d'Alphabet déclare que l'optimisation des coûts du cloud est quelque chose que l'entreprise a principalement travaillé.