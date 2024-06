Le Premier ministre indien Narendra Modi prévoit une série de mesures favorables aux entreprises s'il remporte un troisième mandat cette semaine, y compris l'adoption de réglementations facilitant l'embauche et le licenciement des travailleurs, selon deux responsables gouvernementaux au fait de la question. Dans le cadre de sa promesse électorale de faire de l'Inde un centre manufacturier mondial, M. Modi souhaite offrir des subventions à la production nationale, sur le modèle des mesures prises récemment en faveur des fabricants de semi-conducteurs et de véhicules électriques, ont déclaré les fonctionnaires, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à s'adresser aux médias.

Le premier ministre prévoit également de réduire les taxes à l'importation sur les principaux intrants des produits fabriqués localement, qui ont fait grimper les coûts de fabrication en Inde, ont déclaré les fonctionnaires.

Le bureau de M. Modi et les ministères du travail et des finances n'ont pas répondu aux questions de Reuters. Les sondages à la sortie des urnes prévoient que la coalition de droite dirigée par le parti nationaliste hindou de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), remportera une large majorité lorsque les résultats des élections seront annoncés le 4 juin.

La campagne de réélection de Modi s'est en partie appuyée sur la promesse d'un développement économique continu. Il présente l'Inde comme une alternative pour les entreprises mondiales qui diversifient leurs chaînes d'approvisionnement au détriment de la Chine. L'Inde est la grande économie dont la croissance est la plus rapide au monde. Mais cette croissance comprend à la fois un secteur technologique en plein essor et une économie plus ancienne en difficulté qui ne fournit pas assez d'emplois pour tous les autres, a déclaré Josh Felman, ancien chef du bureau du Fonds monétaire international en Inde.

"Ce qui peut être fait maintenant pour créer des emplois - de bons emplois pour ces personnes - c'est la fabrication", a déclaré M. Felman.

L'Inde a réussi à attirer des fournisseurs de grandes entreprises américaines telles qu'Apple Inc et Google d'Alphabet Inc. Mais moins de 3 % de l'industrie manufacturière mondiale est produite dans le pays le plus peuplé du monde, contre 24 % pour la Chine, selon les données de la Banque mondiale.

Le gouvernement prévoit d'augmenter la part de l'Inde dans l'industrie manufacturière mondiale à 5 % d'ici 2030 et à 10 % d'ici 2047, selon un document interne consulté par Reuters. Il n'a pas fourni d'informations spécifiques.

Reuters s'est entretenu avec 15 personnes - dont des bureaucrates, des représentants de grands investisseurs, des économistes et des syndicalistes - qui ont identifié trois obstacles majeurs empêchant l'Inde d'obtenir le statut de plaque tournante de l'industrie manufacturière : des lois du travail restrictives, des difficultés à acquérir des terrains et un régime tarifaire rigide et inefficace.

LE DELTA DE LA RIVIÈRE PERLE DE L'INDE ?

Lorsque Modi était ministre en chef de l'État du Gujarat, dont il est originaire, entre 2001 et 2014, il a imaginé une zone d'investissement dans la région de Dholera. La loi créant la région spéciale d'investissement de Dholera (DSIR) a été adoptée en 2009 et les autorités locales ont commencé à acquérir des terrains en 2013.

Modi a déclaré en 2011, lors d'une visite dans un port chinois, que l'objectif était de développer la DSIR sur le "modèle de Shanghai".

À partir des années 1980, la Chine a créé des zones économiques spéciales le long de sa côte sud-est, ce qui lui a valu d'être considérée comme l'usine du monde.

La réforme agraire a été un précurseur de l'essor de l'industrie manufacturière chinoise. À partir des années 1970, Pékin a séparé la propriété des droits d'utilisation, ce qui a permis aux investisseurs d'acquérir plus facilement des terrains industriels, explique Henry Gao, expert en commerce chinois à l'université de gestion de Singapour (SMU).

Les politiques de zonage industriel de Pékin ont également permis aux industries de s'installer plus facilement dans des zones où l'accès aux matériaux et aux installations était aisé, a-t-il ajouté.

En tant que premier ministre, M. Modi n'a cessé de souligner l'importance des zones industrielles pour l'Inde. En mars, il a décrit les installations en cours de construction à DSIR comme essentielles à la création d'un centre indien de fabrication de semi-conducteurs. Le groupe Tata a annoncé en janvier son intention d'y construire la première usine indienne de fabrication de semi-conducteurs. Lors d'une visite en mars, M. Reuters a également constaté des activités de construction pour un futur aéroport de fret et des panneaux d'affichage promotionnels installés par des promoteurs immobiliers.

Il y avait des routes pavées et un front de mer, mais peu de signes d'activité commerciale.

Le DSIR espère attirer davantage d'entreprises manufacturières en proposant des baux pouvant aller jusqu'à 99 ans sur des terrains appartenant à l'État, a déclaré Rahul Gupta, directeur de la Gujarat Industrial Development Corporation (Société de développement industriel du Gujarat). Les responsables locaux ont déclaré qu'il avait fallu plus de dix ans pour acquérir les terrains et attribuer les contrats d'infrastructure, mais M. Gupta a prédit que l'activité s'intensifierait d'ici deux à trois ans.

En dehors de ces zones, les groupes industriels doivent encore passer par un "processus très difficile" pour acquérir les grandes parcelles de terrain dont ils ont besoin, car les titres de propriété ne sont souvent pas clairs et les propriétés sont morcelées, a déclaré Richard Rossow, du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

En mai, Foxconn - dont l'investissement local a été présenté comme une réussite majeure par Modi - a été confronté à des manifestations d'agriculteurs de l'État du Karnataka mécontents de la compensation qu'ils ont reçue des autorités locales pour avoir cédé leurs terres au fabricant, ont rapporté les médias indiens.

L'entreprise taïwanaise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LUTTES SYNDICALES

Dans une grande partie de l'Inde, les entreprises de plus de 100 salariés doivent obtenir l'autorisation des gouvernements des États pour embaucher et licencier.

Cela les empêche d'adapter leurs activités à la demande, a déclaré Atul Gupta, associé du cabinet d'avocats Trilegal de Bengalore.

Le Parlement, contrôlé par le BJP, a adopté une loi visant à relever à 300 le seuil à partir duquel une autorisation officielle est nécessaire, mais les autorités des États, qui doivent consentir à ces changements, ont bloqué le mouvement.

Modi espère qu'une forte victoire le 4 juin lui donnera l'élan et le capital politique nécessaires pour vaincre l'opposition, ont déclaré les deux représentants du gouvernement.

"Aucun gouvernement ne veut donner l'impression d'autoriser une entreprise à se débarrasser de ses employés (mais)... cela ne sert qu'à faire traîner en longueur les fermetures ou les licenciements", a déclaré M. Gupta, qui plaide en faveur des réformes du travail. General Motors, par exemple, a décidé de fermer des usines au Gujarat et dans le Maharastra voisin en 2017, en invoquant la faiblesse des ventes. Mais les syndicats se sont opposés aux fermetures et GM n'a reçu l'autorisation judiciaire de quitter complètement l'Inde qu'en janvier. Le constructeur automobile américain s'est refusé à tout commentaire. Pour éviter de telles difficultés, les entreprises finissent par faire appel à des travailleurs contractuels pour des périodes prolongées, a déclaré l'avocat spécialiste du droit du travail Amrish Patel.

Les économistes de HSBC ont déclaré que des changements radicaux dans la réglementation du travail ainsi que des réformes foncières sont nécessaires pour maintenir une croissance élevée.

Dans une note adressée aux investisseurs le mois dernier, Pranjul Bhandari, économiste chez HSBC, a écrit que de telles réformes pourraient permettre à l'Inde de croître de 7,5 à 8 % au cours de la prochaine décennie, créant ainsi une multitude d'emplois.

Toutefois, Sanjay Singhvi, avocat et dirigeant syndical, a déclaré que près de 60 % des travailleurs bénéficiant des lois actuelles sur le travail perdraient leurs protections si les codes du BJP étaient mis en œuvre.

Praveen Chakravarty, haut responsable de la politique économique au sein du Congrès, principal parti d'opposition, a déclaré à Reuters que les décisions en matière de droit du travail devraient être laissées aux États. Le manifeste de son parti appelle à une révision des codes du travail adoptés par le parlement.

TERRES À TARIFS

Les coûts de fabrication en Inde sont également élevés en raison des droits de douane sur les importations, notamment sur les composants destinés à la fabrication haut de gamme.

Pour encourager la production de smartphones, Delhi a réduit les droits d'importation sur les composants à 10 %. Mais le concurrent vietnamien prélève déjà un taux compris entre 0 et 5 % sur des intrants équivalents, selon l'association indienne de l'électronique et de la téléphonie cellulaire.

Le tarif d'importation moyen imposé par l'Inde aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) était de 18,1 %, contre 7,5 % pour la Chine, selon les données de l'OMC pour 2022, l'année la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles.

Les procédures douanières sont également beaucoup plus rapides et moins lourdes en Chine, a déclaré M. Gao.

Les importations peuvent être dédouanées en Chine en 20 heures environ, a déclaré le professeur de la SMU. En Inde, il faut compter entre 44 et 85 heures, selon une étude gouvernementale de 2023.

Pékin a concentré ses efforts sur le fait d'être un nœud clé de la chaîne d'approvisionnement plutôt que d'essayer de posséder l'ensemble de la chaîne, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité.

Par exemple, les produits exportés par la Chine comprennent souvent des intrants provenant d'autres pays d'Asie du Nord-Est, a déclaré Christian de Guzman de Moodys Ratings.

Mais Delhi "veut que l'ensemble de la chaîne vienne à terre", a déclaré M. Guzman.