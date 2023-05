Le boom de l'IA triple l'évaluation de Lightmatter, une startup américaine qui utilise la lumière pour l'informatique

"Nous utilisons la lumière pour relier les puces informatiques entre elles et nous utilisons également la lumière pour effectuer des calculs pour l'apprentissage en profondeur", a déclaré Nick Harris, cofondateur et PDG de Lightmatter. "La raison pour laquelle nous obtenons ces clients et ces déploiements à l'échelle du centre de données avec notre interconnexion est que le boom de l'IA générative fait tourner les puces haut de gamme comme des fous."

La lumière est utilisée depuis des décennies dans l'industrie des télécommunications pour déplacer des données à travers le monde grâce à des câbles à fibre optique. Aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques cherchent à utiliser la technologie basée sur la lumière dans leurs centres de données afin de réduire les coûts énergétiques. Le défi consiste à réduire la taille des dispositifs utilisés pour créer ou contrôler la lumière.

Plus les puces sont perfectionnées, plus elles consomment d'énergie. "Le simple fait d'alimenter les puces en électricité peut représenter jusqu'à la moitié du coût total d'exploitation d'un centre de données", a déclaré M. Harris, ajoutant que la lumière transmet les informations de manière beaucoup plus efficace que les signaux électriques circulant sur des fils.

M. Harris a indiqué que sa puce, appelée Passage, qui connecte d'autres puces en convertissant les électrons en photons et vice-versa, sera produite en série et utilisée dans les centres de données l'année prochaine. Une grande partie du financement permettra de lancer ce produit.

Envise, son produit plus futuriste, est un système qui utilise la lumière, au lieu des électrons, pour faire de l'informatique. Selon M. Harris, Envise sera capable d'exécuter de grands modèles d'intelligence artificielle, mais ne les entraînera pas. Des clients testeront le système cette année, a-t-il précisé.

GV (Google Ventures), la branche d'investissement en capital-risque d'Alphabet Inc, et Fidelity Management & Research Company figurent parmi les investisseurs qui ont participé à ce dernier tour de table, a indiqué l'entreprise.