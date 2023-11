Les règles régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle doivent soutenir l'innovation, a déclaré mardi Kent Walker, directeur juridique de Google, faisant ainsi écho aux demandes d'un grand nombre d'entreprises et de groupes technologiques, alors que l'Union européenne s'apprête à adopter des règles en matière d'intelligence artificielle le mois prochain.

Les États membres et les législateurs de l'UE s'emploient actuellement à mettre au point les derniers détails d'un projet de proposition de la Commission européenne et visent à parvenir à un accord le 6 décembre.

L'un des principaux problèmes concerne les modèles de fondation, tels que le ChatGPT d'OpenAI, qui sont des systèmes d'IA formés à partir de vastes ensembles de données et capables d'apprendre à partir de nouvelles données afin d'effectuer diverses tâches.

M. Walker a déclaré que l'Europe devrait viser les meilleures règles d'IA, et non les premières règles d'IA.

"Le leadership technologique nécessite un équilibre entre l'innovation et la réglementation. Il ne s'agit pas de microgérer le progrès, mais de tenir les acteurs responsables lorsqu'ils violent la confiance du public", a-t-il déclaré dans le texte d'un discours qui sera prononcé lors d'un sommet européen des affaires.

"Nous disons depuis longtemps que l'IA est trop importante pour ne pas être réglementée, et trop importante pour ne pas être bien réglementée. La course devrait être celle des meilleures réglementations en matière d'IA, et non pas celle des premières réglementations en matière d'IA."

Il a appelé à des compromis difficiles entre la sécurité et l'ouverture, entre l'accès aux données et la protection de la vie privée, entre l'explicabilité et la précision, avec des règles proportionnées et fondées sur les risques qui s'appuient sur les réglementations existantes et donnent aux entreprises la confiance dont elles ont besoin pour continuer à investir dans l'innovation en matière d'IA.

La semaine dernière, le groupe d'entreprises DigitalEurope et 32 associations numériques européennes ont mis en garde l'UE contre une réglementation excessive des modèles de fondation. (Reportage de Foo Yun Chee ; rédaction de Josie Kao)