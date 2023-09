Digitalbox PLC - média numérique et propriétaire de marques telles que Daily Mash, The Poke et The Tab - fait le point sur ses activités pour les six mois écoulés jusqu'en juin. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,2 million de livres sterling et la trésorerie nette à 2,3 millions de livres sterling au 30 juin. Explique que si la société a réalisé des résultats supérieurs aux attentes au cours du premier semestre, elle a constaté que l'approvisionnement en trafic de ses sites au cours des premiers mois du second semestre continuait d'être affecté par une tendance déjà communiquée et bien documentée que de nombreux éditeurs observent. Cette tendance se traduit par une baisse des volumes de trafic en provenance des principales plateformes Alphabet et Meta vers les sites de tiers. La pression macroéconomique sur ces acteurs clés signifie qu'ils ont dû augmenter le temps d'engagement des consommateurs sur leurs propres plateformes pour améliorer leurs résultats, ce qui a réduit le trafic envoyé à des éditeurs tiers comme Digitalbox, explique la société.

En outre, un blocage dans la découverte de Google a réduit le trafic vers Entertainment Daily, et une réduction imposée de la portée d'une page Facebook importante pour The Tab. Bien que les volumes de trafic aient été décevants, la valeur des sessions a été sensiblement supérieure à celle du marché, ajoute l'entreprise. Malgré l'incertitude, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 2,8 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année et devrait rester rentable au niveau du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La société prévoit un pivot sur plateforme alimenté par la création de sorties vidéo assistées par l'IA afin d'accroître l'engagement du public pour ses marques.

Cours actuel de l'action : 5,00 pence, en baisse de 9,1 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 49%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.