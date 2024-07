Ozy Media et son fondateur Carlos Watson ont été reconnus coupables de fraude par un jury fédéral de Brooklyn mardi, dans une affaire qui les accusait d'avoir menti à des investisseurs au sujet des finances de la startup aujourd'hui disparue et d'avoir conclu des accords fictifs avec Google et Oprah Winfrey.

Watson, ancien présentateur de journaux télévisés et banquier d'affaires, et Ozy ont été inculpés de fraude en matière de valeurs mobilières et de complicité de fraude électronique.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Watson et sa société d'information et de divertissement basée en Californie avaient falsifié des informations sur les finances et l'audience d'Ozy, fabriqué des contrats et gonflé les prévisions de bénéfices pour courtiser les investisseurs.

Fondée en 2013, Ozy a implosé en 2021 après que des articles de presse ont mis en doute ses chiffres d'audience et révélé qu'un cadre supérieur s'était fait passer pour un dirigeant de YouTube lors d'un appel avec des banquiers de Goldman Sachs, au cours duquel il avait affirmé que le site de streaming avait accepté de payer pour les droits exclusifs d'un spectacle d'Ozy.

Watson avait plaidé non coupable. Son avocat a déclaré aux jurés qu'il avait été trahi par des adjoints qui avaient agi de leur propre chef et l'avaient tenu dans l'ignorance de leurs actes répréhensibles.

Le verdict fait suite à un procès de six semaines au cours duquel ont témoigné deux anciens adjoints de Watson, qui ont plaidé coupable de fraude.

Ils ont déclaré aux jurés qu'ils avaient conspiré avec M. Watson pour dissimuler l'endettement écrasant d'Ozy, ses maigres réserves de trésorerie et sa faible croissance.

Ozy a fermé ses portes peu de temps après que le New York Times a révélé que l'ancien directeur des opérations, Samir Rao, s'était fait passer pour un dirigeant de YouTube.

Watson a nié toute implication dans l'incident, bien que les procureurs aient déclaré que les journaux de discussion contemporains montrent qu'il a conseillé Rao sur ce qu'il devait dire.

Alex Piper, cadre de YouTube, et Sundar Pichai, PDG de Google, ont témoigné pour le gouvernement, affirmant qu'ils n'avaient jamais conclu d'accords avec Ozy et qu'ils n'avaient jamais envisagé de l'acheter à quelque prix que ce soit, contrairement à ce que Watson avait affirmé aux investisseurs.

Les procureurs ont déclaré que Watson avait également assuré aux investisseurs qu'Ozy était prospère alors même que ses réserves de trésorerie avaient chuté à 19 000 dollars en 2018, alors qu'il luttait pour payer le loyer, les salaires et d'autres dépenses de base.

Watson a témoigné pendant plusieurs jours pour sa propre défense. Il a déclaré que la vision des procureurs sur les finances d'Ozy était simpliste et ne tenait pas compte des nuances des transactions dans l'industrie des médias. Il a également accusé la presse négative d'être à l'origine de la disparition d'Ozy.

Lors du contre-interrogatoire, M. Watson s'est parfois montré évasif quant à l'incohérence des chiffres de revenus fournis par Ozy aux investisseurs.

Il a également refusé la demande d'un procureur de ventiler les revenus annuels d'Ozy en espèces plutôt qu'en bénéfices potentiels futurs.

"Ce n'est pas la façon dont j'ai envisagé les choses auparavant et ce n'est pas la façon dont nos investisseurs les ont envisagées", a-t-il déclaré.