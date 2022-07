Le rapport de Snap incinère 80 milliards de dollars de capitalisation du marché de la publicité

Accablé par l'affaiblissement de l'économie, la concurrence accrue de TikTok et les récents changements de confidentialité sur les iPhones, le propriétaire de Snapchat a manqué les objectifs de revenus du deuxième trimestre et a averti que "la visibilité prospective reste incroyablement difficile."

Ses actions se sont effondrées de 26 %, portant la perte de Snap en 2022 à plus de 70 %.

Alors que Wall Bourse s'inquiète déjà d'une éventuelle récession, le rapport de Snap a également provoqué une chute des vendeurs de publicité sur Internet. Meta a chuté de 5 % dans les échanges prolongés, tandis qu'Alphabet a perdu 3 % et que Pinterest a dégringolé de 7 %.

Les actions de Twitter ont moins chuté, perdant un peu moins de 2 %.

La chute des actions d'Alphabet a réduit sa capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars, et la perte de Meta a réduit sa capitalisation boursière d'environ 25 milliards de dollars. La chute des actions de Snap a évaporé 7 milliards de dollars de sa valeur.

Le mauvais rapport de Snap a également touché d'autres valeurs de croissance, avec Spotify Technology, Shopify et Roblox en baisse d'environ 3 % chacun après les heures de marché.

Twitter ayant intenté un procès à Elon Musk pour obliger le milliardaire à tenir sa promesse d'avril d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, de nombreux investisseurs considèrent l'action Twitter comme un pari sur l'issue de cette bataille juridique à venir, et moins comme un reflet des fondamentaux actuels de l'entreprise.

Twitter doit publier ses résultats trimestriels tôt ce vendredi, mais la plateforme de micro-blogging a annulé sa traditionnelle conférence téléphonique avec les analystes, mettant en avant "l'acquisition en cours" de Musk.

Dans son rapport, Snap a déclaré que ses utilisateurs actifs quotidiens avaient augmenté de 18 % d'une année sur l'autre pour atteindre 347 millions, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Mais cette croissance du nombre d'utilisateurs survient alors que les clients des sociétés de médias sociaux sont confrontés à une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans et se préparent à un éventuel ralentissement économique, un environnement où les marques dépensent moins en publicité et examinent de plus près la façon dont elles dépensent leurs dollars publicitaires.

Alphabet publiera ses résultats du deuxième trimestre le 26 juillet, Meta publiera ses résultats le 27 juillet et Pinterest le 1er août.