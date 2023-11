Le fournisseur de gestion de patrimoine numérique Wealthfront, pionnier de l'investissement automatisé, supervise désormais plus de 50 milliards de dollars d'actifs et devrait augmenter son chiffre d'affaires de plus de 140 % cette année, a déclaré la société jeudi.

Cette étape importante survient plus d'un an après qu'UBS et Wealthfront ont convenu de mettre fin à l'acquisition du robo-adviser par la banque suisse pour 1,4 milliard de dollars, après qu'UBS ait été confrontée à la réticence des actionnaires sur les conditions de l'accord.

Depuis lors, Wealthfront est devenu rentable, a déclaré le PDG David Fortunato dans une interview à Reuters, et se concentre sur la gestion de l'entreprise "à long terme" pour plus de 700 000 clients. L'objectif principal est la croissance organique et Wealthfront n'envisage pas pour l'instant de procéder à des acquisitions ou à un premier appel public à l'épargne.

Le nombre de nouveaux clients a augmenté cette année, ce que Wealthfront a attribué à de nouveaux produits, notamment des portefeuilles d'obligations automatisés adaptés à la situation fiscale de chaque client et conçus pour offrir un rendement supérieur à celui des comptes d'épargne.

"Nous sommes très enthousiastes à propos des revenus fixes", a déclaré M. Fortunato.

Wealthfront a été fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll et a lancé des services d'investissement automatisés en 2011. Elle est pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des portefeuilles d'investissement à faible coût pour les Américains.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment proposé une règle visant à gérer la manière dont l'intelligence artificielle est utilisée pour fournir des conseils en matière d'investissement. Wealthfront s'est joint aux courtiers, aux conseillers en investissement et aux fonds spéculatifs pour exhorter la SEC à retirer sa proposition, la qualifiant de trop large.

M. Fortunato a souligné que les modèles de Wealthfront sont basés sur des conseils d'investissement testés par des universitaires et ne ressemblent pas aux services d'IA générative proposés par des entreprises technologiques telles que Google et OpenAI, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation.

"Nous essayons de prendre les meilleurs conseils en matière d'investissement que nous pouvons obtenir grâce à la recherche universitaire et de les mettre à la disposition du plus grand nombre de clients possible à faible coût", a-t-il déclaré. (Reportage de Hannah Lang à Washington ; Rédaction de David Gregorio)