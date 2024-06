Les États-Unis et l'Inde ont prolongé jusqu'à dimanche un accord de statu quo sur les représailles américaines concernant la taxe indienne sur les services numériques, l'alignant ainsi sur une échéance qui approche rapidement pour un accord mondial visant à réattribuer les droits d'imposition sur les entreprises les plus grandes et les plus rentables du monde, a déclaré le Trésor américain vendredi.

Dans une brève annonce, le Trésor a précisé qu'un compromis politique datant de novembre 2021 et expirant le 31 mars serait prolongé jusqu'à la fin du mois, alors que les négociations sur l'accord fiscal du "pilier 1" se poursuivent.

L'accord sur le premier pilier risque de s'effondrer, car les États-Unis, l'Inde et la Chine ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur des éléments clés de l'accord concernant le calcul des prix de transfert pour aider à déterminer les obligations fiscales locales.

Les enjeux de ces négociations de dernière minute sont considérables. L'échec de l'accord pourrait inciter plusieurs pays à rétablir leurs taxes sur les géants américains de la technologie, tels qu'Apple, Google (Alphabet) et Amazon.com, et risquer des droits de douane punitifs sur des milliards de dollars d'exportations vers les États-Unis.

La prolongation de l'accord entre les États-Unis et l'Inde coïncide également avec l'expiration d'accords similaires avec six autres pays qui avaient adopté des taxes sur les services numériques : Autriche, Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne et Turquie.

Ces pays ont suspendu leurs taxes sur les services numériques peu après qu'un accord fiscal reposant sur deux piliers a été conclu en octobre 2021 par près de 140 pays en vue d'imposer un impôt mondial minimum sur le revenu des sociétés de 15 % et d'achever les négociations sur la réaffectation de certains droits d'imposition des grandes multinationales aux pays dans lesquels elles vendent des biens et des services. Cet accord devait remplacer les taxes sur les services numériques.

Dans le même temps, le bureau du représentant américain au commerce a accepté de suspendre les mesures de rétorsion commerciale prévues à l'encontre des taxes sur les services numériques pendant la durée des négociations.

Les négociations américaines sont menées par le Trésor, dont un porte-parole a refusé de commenter l'état d'avancement des négociations.

Un porte-parole de l'USTR a également refusé de commenter les prochaines étapes, mais a ajouté : "Comme nous l'avons dit précédemment, nous nous opposons aux taxes sur les services numériques qui ciblent injustement les entreprises américaines et les négociations du Cadre inclusif de l'OCDE/G20 offrent la meilleure voie pour relever les défis que la numérisation de l'économie pose au système fiscal international".

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Reuters, lors d'une réunion du G7 consacrée aux finances en mai, que l'Inde et la Chine empêchaient la conclusion d'un accord sur le mécanisme alternatif de fixation des prix de transfert, connu sous le nom de "montant B", mais que les négociations se poursuivaient.

Le ministre italien des finances a également blâmé les exigences américaines pour l'incapacité à se mettre d'accord sur les termes. L'Italie cherche à obtenir une extension de l'accord de statu quo américain et des sources ont déclaré à Reuters plus tôt dans la journée de vendredi que l'Italie avait demandé à Google de payer un milliard de dollars d'impôts impayés. (Reportage de Costas Pitas ; rédaction de Rami Ayyub et Rod Nickel)