Les PDG de l'industrie technologique parlent de l'IA, mais il faudra du temps pour que les ventes augmentent de manière significative.

Les géants de la technologie ont lancé une série de produits qu'ils promettent dotés d'une IA générative, qui crée un nouveau contenu - texte, image, code - à partir de données antérieures. Ce terme est devenu un mot à la mode après que la société OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé ChatGPT, un chatbot qui écrit des réponses semblables à celles d'un humain.

"Les modèles d'IA les plus avancés au monde s'allient à l'interface utilisateur la plus universelle au monde - le langage naturel - pour créer une nouvelle ère de l'informatique", a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, dans un communiqué publié mardi. (Graphique : Alphabet et Microsoft parlent de l'IA, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/AI/lgvdkajbepo/chart.png)

Alors que la saison des rapports trimestriels vient de commencer, le terme "IA" a été utilisé presque deux fois plus souvent dans les conférences téléphoniques des entreprises du S&P 500 qu'au cours du trimestre précédent, selon une analyse de Reuters.

Google a utilisé le terme 52 fois lors de sa conférence téléphonique du premier trimestre mardi, contre 45 au quatrième trimestre. Microsoft l'a dit 36 fois, contre 20 - sans compter les références à son partenaire OpenAI.

Les deux entreprises ont déclaré que l'IA faisait déjà grimper les ventes, mais aucune n'a dit quand ou si elle commencerait à ventiler les ventes, les coûts ou les bénéfices liés à la technologie.

"Beaucoup d'autres choses sont à venir", a déclaré Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, mardi, après avoir mentionné certains des produits lancés par l'entreprise le mois dernier, notamment Bard, la réponse de Google au chatbot de recherche Bing de Microsoft, alimenté par ChatGPT.

Google, qui a également dévoilé une multitude d'outils d'intelligence artificielle pour ses logiciels de messagerie, de collaboration et d'informatique dématérialisée, a annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations et a déclaré qu'il rachèterait pour 70 milliards de dollars d'actions.

La semaine dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle combinerait ses unités de recherche en IA, Google Brain et DeepMind, et travaillerait sur l'IA "multimodale", comme le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4, qui peut répondre non seulement à des invites textuelles, mais aussi à des entrées d'images pour générer de nouveaux contenus.

"Je veux dire que les annonces sont là et que les choses vont évoluer rapidement. Mais je pense qu'il faudra un certain temps avant de voir des résultats concrets", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

"Pensez au temps qu'il a fallu à Google pour lancer YouTube, à titre d'exemple", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était peu probable que des résultats significatifs apparaissent dans les états financiers avant plus d'un an.

Brett Iversen, responsable des relations avec les investisseurs chez Microsoft, a toutefois déclaré à Reuters qu'il était "très tôt" et que l'IA ne représentait encore qu'une part relativement faible de l'ensemble des activités de Microsoft. (Graphique : L'IA domine les conférences téléphoniques trimestrielles, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/AI/gdvzqbkgmpw/chart.png)

LES GRANDS ACTEURS

M. Nadella a déclaré qu'au cours des trois mois qui ont suivi la mise à disposition par Microsoft d'un nouvel outil de développement de l'IA, "Copilot", plus de 10 000 organisations s'y sont inscrites, dont Coca-Cola et General Motors. L'outil est destiné à sa suite de produits qui comprend les documents Word, les feuilles de calcul Excel et les courriels Outlook.

Mardi, Microsoft a dépassé les estimations concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels, grâce à la croissance de ses activités dans le domaine de l'informatique dématérialisée (cloud computing) et des logiciels de productivité Office.

Bing a été à la traîne de Google pendant des décennies, mais M. Nadella a déclaré que les téléchargements de Bing avaient augmenté depuis l'ajout de fonctions d'intelligence artificielle et qu'ils comptaient désormais 100 millions d'utilisateurs quotidiens.

"En fin de compte, l'impact pourrait être beaucoup plus important pour les logiciels d'entreprise de Microsoft et peut-être moins pour la recherche", a déclaré Haruki Toyama, gestionnaire de portefeuille chez Madison Investments.

M. Toyama a déclaré que Google utilisait déjà l'IA pour monétiser ses algorithmes de recherche et qu'il ne s'attendait pas à ce que les progrès de l'IA de ses rivaux représentent une menace aussi importante que certains le pensaient.

Meta Platforms Inc, qui publiera ses résultats mercredi, et Amazon.com Inc, qui les publiera la semaine prochaine, ont également sauté dans le train de l'IA.

Meta, qui a admis qu'elle rattrapait son retard en matière d'IA, a publié un modèle d'IA capable d'identifier des objets individuels dans une image. La division "cloud" d'Amazon, AWS, la plus importante au monde, a lancé une série de technologies visant à aider d'autres entreprises à développer leurs propres "chatbots" basés sur l'IA.

Les actions de Meta et d'Amazon ont augmenté respectivement de 2,3 % et de 5,3 % mardi après la bourse.