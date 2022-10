Les actions de Meta, Alphabet et Pinterest frémissent après l'avertissement de Snap

Snap a été la première grande société de médias sociaux à publier ses résultats du trimestre de septembre, et son action a dégringolé de 25 % suite aux résultats décevants après la cloche. Snap a prévenu qu'elle ne verrait aucune croissance de ses revenus au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, normalement très actif.

Les actions d'autres sociétés qui vendent de la publicité sur Internet ont également chuté, Meta, propriétaire de Facebook, ayant baissé d'environ 4 %, Alphabet de 2 % et Pinterest de près de 8 %. Au total, la vente en fin de séance a effacé plus de 40 milliards de dollars de valeur boursière de ces sociétés et d'autres sociétés de publicité sur Internet, notamment Spotify et Roku.

L'avertissement de Snap intervient alors que les investisseurs craignent que l'économie ne soit sérieusement endommagée par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine visant à refroidir une inflation élevée depuis des décennies.

Se négociant pour la dernière fois à environ 8 dollars par action, l'action de Snap a maintenant chuté de 90 % depuis sa clôture record de septembre 2021. Snap a fait ses débuts en bourse lors d'une offre publique initiale très attendue en 2017, qui a fixé le prix de son action à 17 dollars.

Dans une lettre aux investisseurs, Snap a déclaré que l'inflation a poussé certains annonceurs à réduire leurs budgets marketing.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 1,13 milliard de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre a manqué de peu les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,14 milliard de dollars, selon Refinitiv.

La société a annoncé en août qu'elle allait licencier 20 % de tous ses employés et interrompre des projets tels que les jeux et un drone à caméra volante, afin de réduire les coûts et de s'armer contre une économie qui se détériore.

Alphabet publie ses résultats trimestriels mardi, suivis de ceux de Meta mercredi.