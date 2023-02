Les actions de Warner Bros Discovery chutent en raison des problèmes de publicité.

Les cadres de la société ont fait écho aux tensions partagées par d'autres grandes entreprises médiatiques et technologiques telles que Paramount Global et Alphabet Inc, la société mère de Google, concernant l'incertitude de la reprise du marché publicitaire.

"La plus grande inconnue reste l'environnement des ventes de publicité", a déclaré Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros Discovery, aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

La société a réduit ses prévisions pour le bénéfice de base ajusté de 2023, ou EBITDA, et s'attend maintenant à ce qu'il augmente dans un pourcentage faible à moyen. Cela implique une fourchette de 11 à 11,5 milliards de dollars, en dessous de son objectif précédent de 12 milliards de dollars.

"Compte tenu des pressions séculaires et cycliques sur les revenus de la publicité et de la distribution, il n'est pas clair pour nous que l'entreprise soit encore sortie du bois", ont écrit les analystes de MoffettNathanson dans une note.

L'activité de réseaux de la société, qui comprend des chaînes comme HGTV, Discovery Channel et TLC, a été touchée par la réduction des budgets publicitaires des marques, ce qui a entraîné une baisse de 14 % des recettes publicitaires du segment au quatrième trimestre. Les recettes publicitaires de la division ne s'annoncent pas "beaucoup mieux pour le premier trimestre 2023", a-t-il déclaré.

Le géant des médias, issu de la fusion de Discovery Inc et de Warner Media, spin-off d'AT&T, a déclaré avoir terminé toutes les restructurations liées à la fusion, les charges de restructuration ayant entraîné une perte plus importante que prévu au cours du trimestre.

L'analyste Peter Supino de Wolfe Research a noté que la dette nette était encore très élevée et a soulevé des inquiétudes quant aux gains d'environ 66 % du titre depuis le début de l'année et à la forte exposition de la société à la télévision payante. La société a eu moins d'abonnés à la télévision payante aux États-Unis au quatrième trimestre, car davantage de personnes sont passées au streaming.

"WBD est peut-être prêt à prendre un peu de repos", a déclaré M. Supino.