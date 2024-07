L'indice des actions mondiales s'est stabilisé lundi, les investisseurs ayant pris en compte la décision du président Joe Biden de mettre un terme à sa candidature à la réélection au cours du week-end, tandis qu'une réduction surprise des taux par la banque centrale chinoise n'a pas réussi à stimuler les marchés asiatiques.

M. Biden a annoncé dimanche qu'il se retirait de la course à l'élection présidentielle américaine et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour le ticket démocrate visant à défier l'ancien président Donald Trump, qui est le candidat républicain.

Les marchés ont pris la nouvelle avec calme, la jauge MSCI des actions à travers le monde étant en hausse de 0,75 % à 816,92. L'indice a chuté de 2,1 % la semaine dernière, enregistrant ainsi sa pire performance hebdomadaire depuis avril.

"Je pense que le renflouement de Biden a été largement anticipé ; nous avions juste besoin d'une certitude à ce sujet", a déclaré Lou Basenese, président et stratège en chef du marché chez MDB Capital à New York. "Maintenant, vous voyez les transactions Trump, plus de prise de risque, les petites capitalisations, les positions longues sur le pétrole et le gaz, et le bitcoin qui revient vraiment sur le marché", a-t-il ajouté.

Le dollar a légèrement progressé face à un panier de devises, captant quelques flux de valeurs refuges, tandis que le bitcoin - qui a eu tendance à bénéficier des chances croissantes d'un retour de Trump à la Maison Blanche - s'est stabilisé après avoir chuté dimanche à la suite de l'annonce de M. Biden.

L'indice du dollar a gagné 0,1 % à 104,32, avec l'euro en hausse de 0,07 % à 1,0885 $. Le bitcoin, qui a atteint des sommets de six semaines la semaine dernière lors de son plus fort rallye hebdomadaire depuis février, s'est échangé sur une base plus équilibrée lundi, en hausse de 1,76 % à 68 158 $.

À Wall Street, les trois principaux indices ont terminé en hausse, tirés par les gains des valeurs technologiques et des services de communication. Nvidia a terminé en hausse de près de 5 %, porté par des informations selon lesquelles il travaille sur une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour le marché chinois.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,32 % pour atteindre 40 415,44, l'indice S&P 500 a gagné 1,08 % pour atteindre 5 564,41 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 1,58 % pour atteindre 18 007,57.

Les investisseurs seront attentifs à une semaine bien remplie de résultats d'entreprises. Tesla et Alphabet, la société mère de Google, donnent le coup d'envoi de la saison pour le groupe d'actions à grande capitalisation des "Sept Magnifiques".

Les bons du Trésor américain ont peu évolué, les marchés évaluant l'incertitude entourant la course à la Maison Blanche, les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans augmentant de 1,7 point de base pour atteindre 4,256 %. Les marchés intègrent pleinement la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre, ce qui a contribué à soutenir l'appétit pour le risque.

"Le retrait du président Biden de la course ne devrait pas avoir d'impact sur le marché, car qu'il s'agisse de Kamala Harris ou de quelqu'un d'autre, les politiques seront les mêmes", a déclaré David Spika, stratège en chef des marchés chez Turtle Creek Wealth Advisors à Dallas.

"Le marché progresse aujourd'hui parce que les grandes entreprises technologiques sont de retour. Nous avons assisté deux semaines de suite à une rotation des grands noms de la technologie vers les petites capitalisations, les valeurs et les valeurs cycliques, ce qui s'est avéré très sain", a-t-il ajouté.

Les plus grandes banques européennes publient également leurs résultats cette semaine, et l'on se demande si les gains liés à l'augmentation des taux d'intérêt se sont essoufflés et si les récents événements politiques pèsent sur le sentiment. Le STOXX 600 a terminé en hausse de 0,93 %.

La Banque populaire de Chine a réduit les taux à court terme de 10 points de base, ce qui a entraîné une baisse des coûts d'emprunt à long terme et des rendements obligataires. Cette décision fait suite à la publication par Pékin, dimanche, d'un document de politique générale décrivant ses ambitions pour l'économie. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,61 %.

Les prix du pétrole ont chuté pour la deuxième séance consécutive, en raison de l'augmentation des stocks et des signes de faiblesse de la demande. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,3 % pour s'établir à 82,40 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis le 11 juin. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate pour livraison en août ont expiré lundi après avoir chuté de 35 cents à 79,78 dollars le baril, ce qui représente également un plus bas d'un mois.

Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis une semaine. L'or au comptant a perdu 0,07% à 2 398,32 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,28% à 2 402,10 dollars l'once.