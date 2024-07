Les actions mondiales se sont stabilisées lundi, après que la décision du président Joe Biden de se retirer de la course électorale au cours du week-end a injecté un certain degré d'optimisme sur les marchés, tandis qu'une réduction surprise des taux par la banque centrale chinoise n'a pas donné d'élan aux marchés asiatiques.

M. Biden a annoncé dimanche qu'il se retirait de la course électorale et qu'il soutenait la vice-présidente Kamala Harris pour le ticket démocrate.

Le site de paris en ligne PredictIT a montré que les prix pour une victoire de Donald Trump avaient chuté de 4 cents à 60 cents, tandis que Harris a grimpé de 12 cents à 39 cents.

Les marchés ont pris la nouvelle à bras-le-corps, les contrats à terme sur les actions du S&P 500 augmentant de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq progressaient de 0,8 %.

L'indice MSCI All-World, qui a chuté de 2,1 % la semaine dernière, enregistrant ainsi sa pire performance hebdomadaire depuis avril, est passé en territoire positif, en hausse de 0,04 %.

Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises, tandis que la crypto - qui a tendance à être un bénéficiaire des chances croissantes d'un retour de Trump à la Maison Blanche - s'est stabilisée après avoir chuté dimanche à la suite de l'annonce de Biden.

"Il y a eu un certain dénouement du 'commerce Trump', ces craintes que nous avons vues la semaine dernière qui ont fait monter le dollar et ont mis sous pression les actions européennes au moins et une humeur générale un peu optimiste sur les nouvelles", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal du marché chez City Index.

"Ce qui a été intéressant, c'est la crypto-monnaie. C'est un peu le baromètre de Trump et il est légèrement en baisse. Cela suggère donc que, potentiellement, Kamala Harris représente un défi un peu plus important", a-t-elle ajouté.

Le bitcoin, qui a atteint des sommets de six semaines la semaine dernière lors de son plus fort rallye hebdomadaire depuis février, s'est échangé sur une base plus équilibrée lundi, en hausse de 0,5 % à 67 356 $.

Les bons du Trésor américain se sont renforcés, poussant les rendements de la note de référence à 10 ans à baisser de 1,6 point de base à 4,221%. Les rendements ont augmenté la semaine dernière, les investisseurs ayant intégré la perspective qu'une administration Trump favoriserait probablement de fortes augmentations des dépenses qui mineraient davantage la situation budgétaire déjà tendue des États-Unis.

LES BÉNÉFICES DOMINENT

Une semaine bien remplie de résultats d'entreprises verra Tesla et Alphabet, la société mère de Google, donner le coup d'envoi de la saison pour le groupe des sept mégacapitaux "Magnificent Seven".

Le secteur technologique devrait voir ses bénéfices augmenter de 17 % en glissement annuel, tandis que ceux du secteur des services de communication devraient progresser d'environ 22 %.

Ces gains dépasseraient la hausse estimée à 11 % pour l'ensemble du S&P 500, selon LSEG IBES.

"La majorité des Sept Magnifiques publient leurs résultats au cours des deux prochaines semaines, ce qui sera déterminant pour savoir si, à court terme du moins, cette rotation a encore de l'avenir", a déclaré Rupert Thompson, économiste en chef chez IBOSS, qui fait partie du Kingswood Group.

"La saison des résultats américains est bien sûr loin d'être sans importance pour le marché dans son ensemble et elle est déjà bien entamée.

Les plus grandes banques européennes publient également leurs résultats cette semaine, les regards se portant sur la question de savoir si les gains liés à la hausse des taux d'intérêt se sont essoufflés et si les récents événements politiques pèsent sur le sentiment.

Le STOXX 600 était en hausse de 1 %, annulant une partie de la baisse de 2,6 % de la semaine dernière.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a encore perdu 0,7 %, après avoir perdu 3 % la semaine dernière.

La Banque populaire de Chine a réduit les taux à court terme de 10 points de base, ce qui a entraîné une baisse des coûts d'emprunt à long terme et des rendements obligataires. Cette décision fait suite à la publication par Pékin, dimanche, d'un document de politique générale décrivant ses ambitions pour l'économie.

Les investisseurs ont semblé déçus par cette décision, en partie parce qu'elle n'a fait que souligner la faiblesse de l'économie, et les valeurs sûres chinoises ont clôturé en baisse de 0,6 %, tandis que le yuan s'est affaibli de 0,1 % à 7,2923 dans les échanges offshore.

Le calendrier macroéconomique est assez chargé cette semaine également, avec la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale vendredi et une lecture de l'avancée du produit intérieur brut américain.

Les marchés intègrent pleinement la perspective d'une réduction des taux en septembre, ce qui a contribué à soutenir l'appétit pour le risque.

Sur les marchés des matières premières, l'or a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 404 dollars l'once, en deçà du record de la semaine dernière de 2 483,60 dollars.

Les prix du pétrole ont baissé, avec peu de signes de progrès sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza, alors que les forces israéliennes ont combattu les combattants palestiniens dans la ville méridionale de Rafah dimanche.

Le Brent a baissé de 0,5 % à 82,22 dollars le baril, tout comme les contrats à terme américains, en baisse de 0,5 % à 79,72 dollars.