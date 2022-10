Les futures du Nasdaq chutent après l'alerte sur la demande publicitaire de Snap

Le propriétaire de l'application de messagerie photo Snapchat a perdu un quart de sa valeur boursière dans les transactions de pré-marché après avoir également affiché sa plus faible croissance de revenus en cinq ans, les annonceurs réduisant leurs dépenses en raison de la spirale de l'inflation et des malheurs géopolitiques.

D'autres sociétés qui dépendent des revenus publicitaires, notamment Alphabet Inc, Twitter Inc, Meta Platforms Inc et Pinterest Inc, ont chuté entre 1,8 % et 7,2 %.

La chute des méga-capitalisations de croissance s'inscrit également dans le contexte d'un renforcement des rendements du Trésor américain sur la base des attentes d'une poursuite des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine, les marchés s'attendant largement à une quatrième hausse de 75 points de base lors de sa réunion de novembre.

Les actions américaines ont clôturé en baisse jeudi, car les données sur le marché du travail et les commentaires d'un responsable de la Fed ont renforcé les attentes de hausse rapide des taux et l'ont emporté sur une série de solides résultats d'entreprises.

À 5 h 27 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 136 points, soit 0,45 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 23,25 points, soit 0,63 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 104,5 points, soit 0,94 %.