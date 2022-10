Les futures sont en baisse avant les résultats des grandes banques et les données sur les ventes au détail.

JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley ont glissé avant la cloche, tandis que Citigroup Inc et Wells Fargo & Co ont ajouté 0,6 % et 0,4 %, respectivement. Les créanciers doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée.

On s'attend à ce que les résultats montrent une baisse du revenu net, car les marchés turbulents ont étouffé l'activité de banque d'investissement et les créanciers ont mis de côté plus de fonds de réserve pour couvrir les pertes des emprunteurs qui prennent du retard dans leurs paiements.

"Les banques sont carrément dans la ligne de mire des effets d'une économie plus faible, et il est fort probable que nous verrons des charges importantes, car les banques mettent de côté une réserve de ressources pour couvrir le coût prévu des personnes qui ne remboursent pas leurs prêts", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste principale des actions chez Hargreaves Lansdown.

"La taille de ces provisions sera l'indication la plus claire de l'ampleur de la crise des consommateurs attendue au cours du prochain trimestre."

Les six plus grandes banques américaines devraient avoir mis de côté près de 5 milliards de dollars au troisième trimestre pour couvrir les futures pertes sur prêts, selon les analystes de Wall street, alors que les créanciers se préparent à une éventuelle récession mondiale.

Les dirigeants des géants bancaires américains comme Citigroup et JPMorgan Chase ont déclaré jeudi que les exigences strictes en matière de capital, qui ont été renforcées après la crise financière de 2008, pourraient freiner l'activité économique.

UnitedHealth Group Inc. devrait également publier ses résultats du troisième trimestre, les coûts médicaux du secteur étant au centre de l'attention, les investisseurs cherchant à évaluer si les coûts de COVID-19 se sont stabilisés pour les assureurs santé après plusieurs trimestres volatils.

Les mégacapitaux de croissance et de technologie tels que Nvidia Corp et Alphabet Inc ont glissé de 0,8 % et 0,6 %, respectivement, dans les échanges de pré-marché.

À 4 h 30 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 49 points, soit 0,16 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 7,25 points, soit 0,2 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 39,5 points, soit 0,36 %.

L'indice bancaire, qui a perdu près de 25,9 % depuis le début de l'année, a bondi de 5,4 % mercredi.

Outre les résultats des banques, les données sur les ventes au détail aux États-Unis, à 8h30 ET, sont également dans le collimateur des investisseurs pour obtenir des indices sur la demande alors que la Réserve fédérale relève agressivement ses taux pour lutter contre l'inflation.

Mercredi, les trois principaux indices boursiers ont d'abord baissé après une hausse plus importante que prévu des prix à la consommation américains en septembre, renforçant les attentes que la Fed procède à une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base le mois prochain.

Toutefois, à la clôture, Wall street a rebondi de façon spectaculaire après le dérapage, avançant de plus de 2 %, aidée par le soutien technique et les investisseurs couvrant les paris à découvert. [.N]